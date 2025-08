"Futuro. Insieme”, il PD di Marsala punta su giovani, associazioni e territori

03/08/2025 15:00:00

Il circolo PD di Marsala "Futuro. Insieme" si è incontrato per un momento di confronto che ha confermato la direzione intrapresa con il congresso dello scorso 25 maggio: quella di un Partito Democratico "aperto, partecipato e pronto ad accogliere nuove energie" per un progetto politico più ampio in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nel corso della serata, oltre al dibattito sulle criticità locali e nazionali, sono state delineate le prossime tappe del percorso: incontri nei quartieri, istituzione di dipartimenti tematici, apertura alla società civile e l’organizzazione della Festa dell’Unità.

Ecco di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dalla Segreteria del circolo PD di Marsala:

Grande partecipazione per l’incontro organizzato dal circolo PD di Marsala "Futuro. Insieme”, al Jardinu di Assud, con iscritti e simpatizzanti. Un momento significativo che ha confermato la linea già segnata con il congresso del 25 maggio, inizio del nuovo corso del circolo cittadino. Un’iniziativa che si colloca nel solco del rinnovamento del PD e che intende aprirsi a nuove energie, sostenute dall'esperienza dei militanti storici.

La serata è stata segnata dalla presenza di nuovi volti interessati a dare il proprio contributo. Questo è un segnale forte: c'è una grande voglia di incontrarsi e confrontarsi per costruire una Marsala più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. L'incontro ha mostrato come la nostra comunità sia viva e pronta a mettersi in gioco per il bene comune, se si offrono le opportunità per farlo.

La segretaria del circolo, Linda Licari, ha aperto l’incontro riprendendo i punti focali delle mozione congressuale e ribadendo l'impegno a fare del circolo un presidio attivo sul territorio, un luogo di aggregazione e di idee in vista delle prossime elezioni amministrative. È stata riaffermata la necessità di un progetto trasparente, che parta con entusiasmo e dalla base.

Il dibattito ha puntato i riflettori sulle criticità dell'amministrazione Grillo e del Governo nazionale.

L’incontro ha delineato le iniziative operative per i prossimi mesi. Tra queste:

Incontri sul territorio organizzati nelle periferie e nei quartieri per ascoltare i cittadini e costruire proposte concrete.

Istituzione di Dipartimenti tematici , aperti anche ai non iscritti, per coinvolgere nuove energie. Sono già state accolte le prime adesioni per Cultura, Turismo, Enti locali, Ambiente e Inclusione.

Proseguimento del dialogo con il centrosinistra e i movimenti civici progressisti per la costruzione di una Coalizione forte e coesa.

In chiusura è stata espressa la volontà di organizzare la Festa dell’Unità, momento di condivisione e confronto con la comunità.

Diversi sono stati gli interventi di ex amministratori, di giovani e di cittadini che sono impegnati nel volontariato. Sono state evidenziate criticità e soluzioni.

A seguire, è stata presentata la nuova segreteria, una squadra diversificata e competente, che apre ai non iscritti e al mondo dell’associazionismo, che lascia spazio ai giovani con una buona presenza di ventenni propositivi e appassionati, e si impegnerà a delineare le prossime linee politiche per la città. La segreteria è così composta:

Linda Licari : Segretaria del Circolo

Fabrizio Alloro : Tesoriere

Agostino Licari : Responsabile Organizzazione e Tesseramento

Riccardo Patti : Responsabile Comunicazione e Formazione Politica

Monica Genco : Responsabile Politiche Giovanili

Sara Ferracane : Responsabile Salute e Sanità

Massimo De Vita : Responsabile Lavoro e Relazioni Sindacali

Caterina Martinez : Responsabile Cultura e Contrasto alle Disuguaglianze

Davide Piccione : Responsabile Politiche Agricole, Contrasto alle Mafie, Legalità e Trasparenza

Simona Pecorella : Responsabile Ambiente e Territorio

Stefania Pellegrino : Responsabile Scuola, Povertà Educativa, Immigrazione

Domenico Cammareri: Responsabile Welfare e Associazionismo

Al fianco della segreteria siederà anche il segretario cittadino dei Giovani Democratici, Marco Parrinello, a testimonianza del forte impegno verso le nuove generazioni, e la rappresentante delle Democratiche che verrà eletta successivamente.

Dirigenti del partito cittadino, provinciale e regionale:

Componenti di Direzione cittadina: Alagna Filippo, Alloro Fabrizio, Angi Antonino, Bianco Antonella, Chirco Giusi, Conigliaro Beatrice, Crinelli Francesco, D'Alberti Vincenzo, De Stefano Meriella, De Vita Massimo, Di Girolamo Antonino, Genna Antonella, Licari Agostino, Licari Leonardo, Martinez Caterina, Milazzo Antonella, Pace Paolo, Pantaleo Antonina, Parrinello Marco, Passalacqua Giuseppina, Patti Riccardo, Piccione Davide, Ruggeri Rosalba, Vallone Salvatore.

Componenti di Assemblea provinciale: Licari Agostino, Martinez Caterina, Pace Paolo, Patti Riccardo, Piccione Davide, Zerilli Giuliana.

Componenti di Assemblea regionale: Gesone Lillo, Linda Licari, Antonella Milazzo, Gloria Pizzo.

Componenti di Direzione regionale: Antonella Milazzo e Riccardo Patti.



A conclusione della serata, un sentito ringraziamento ai gestori del locale ‘Jardinu di Assud’ e a tutti i partecipanti per il loro contributo e la loro passione. La democrazia si costruisce insieme, ogni giorno, con l'ascolto e il confronto. Continueremo su questa strada, aperti al contributo di tutte e tutti, perché solo insieme possiamo rendere Marsala un posto migliore.