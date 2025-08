A Pantelleria la manifestazione per dire NO al genocidio a Gaza

04/08/2025 16:00:00

La Piazza Castello di Pantelleria si è trasformata, la sera del 2 agosto, in un luogo di silenzio e resistenza civile. Decine di cittadine e cittadini si sono radunati per una manifestazione sentita e partecipata contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Un'iniziativa che ha unito riflessione, denuncia e solidarietà concreta verso la popolazione palestinese colpita da mesi di violenze.

Tra le realtà promotrici, la sezione locale dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ha aderito con convinzione, ribadendo il proprio impegno storico a fianco dei popoli oppressi e contro ogni forma di colonialismo, autoritarismo e sopraffazione.

«Condanniamo con forza le violenze perpetrate dallo Stato di Israele ai danni dei civili di Gaza – si legge nella nota diffusa dall’ANPI Pantelleria – e chiediamo un intervento urgente della comunità internazionale per fermare questo massacro. Non si tratta di una guerra di religione, ma di una questione di diritti, giustizia e autodeterminazione.»

Nel corso della serata si è osservato un minuto di silenzio, seguito da letture e interventi che hanno sottolineato il bisogno urgente di una soluzione politica giusta e duratura. La visione condivisa è quella di "due popoli, due Stati", in grado di convivere in pace e sicurezza, nel rispetto reciproco.

ANPI Pantelleria ha anche annunciato l’intenzione di chiedere formalmente ai consiglieri comunali – di maggioranza e opposizione – di presentare e votare una mozione di indirizzo che esprima la condanna del genocidio in atto. «È un atto simbolico – spiegano – ma rappresenta la voce di una comunità che rifiuta l’indifferenza e prende posizione.»