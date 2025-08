  Il poeta trapanese Nino Barone finalista al Premio “Città di Marineo”

04/08/2025 10:15:00

Importante riconoscimento per il poeta trapanese Nino Barone, che è stato selezionato tra i finalisti della 50ª edizione del prestigioso Premio Internazionale di Poesia “Città di Marineo”, nella sezione riservata alle opere edite in lingua siciliana.

L’opera che ha convinto la giuria è la raccolta “La fabbrica di lu ciauru”, un lavoro che si distingue per l’intensità lirica, l’uso sapiente della lingua siciliana e l’attenzione ai temi identitari e sensoriali. Un titolo che evoca suggestioni profonde e restituisce al lettore la memoria olfattiva e culturale di una Sicilia che resiste e si rinnova attraverso la poesia.

Il Premio “Città di Marineo”, fondato nel 1975, rappresenta uno dei più autorevoli appuntamenti poetici a livello nazionale e internazionale, e quest’anno celebra il traguardo del mezzo secolo con un’edizione particolarmente significativa.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 7 settembre 2025 alle ore 18.00 presso il Comune di Marineo, in provincia di Palermo, alla presenza delle autorità, della giuria e di numerosi esponenti del mondo culturale.

Per Nino Barone si tratta di un’ulteriore conferma del valore della sua scrittura e del ruolo fondamentale che la poesia in lingua siciliana continua ad avere nella scena letteraria contemporanea. Un motivo d’orgoglio non solo personale, ma anche per l’intero territorio trapanese.