Marsala, si torna a parlare della Terrazza Garibaldi. Cimitero chiuso a Ferragosto

04/08/2025 10:00:00

Accantonato per lungo tempo dall'amministrazione Grillo, si torna ora a parlare del progetto per rendere fruibile la Terrazza Garibaldi di Marsala, lo spazio collocato sull’omonima Porta che si affaccia su Piazza Mameli. L’Amministrazione comunale sta lavorando alla definizione di un intervento che punta al recupero e alla valorizzazione dell’area, con l’intento di trasformarla in un nuovo luogo di aggregazione nel cuore del centro storico.

L’iniziativa, che ha visto il contributo anche dell’ex assessore Arturo Galfano, sarà candidata a finanziamenti non appena completato l’iter progettuale e ottenute le necessarie autorizzazioni.

Nel frattempo, l’Amministrazione prevede la possibilità di una prima, parziale apertura al pubblico in occasione della rassegna autunnale “Le Vie dei Tesori”. A tal fine, gli uffici comunali sono stati incaricati di predisporre gli interventi minimi necessari per consentire una visita in anteprima dell’area, compatibilmente con le condizioni tecniche e di sicurezza.

Cimitero comunale di Marsala chiuso il 15 e 16 agosto - Sospese a Marsala le attività cimiteriali nelle prossime giornate del 15 e 16 agosto. Lo dispone un provvedimento sindacale - condiviso con gli esercenti che operano negli spazi antistanti il cimitero - nella considerazione che nelle suddette festività si riduce notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi. Saranno assicurati i servizi in reperibilità e l’ingresso dei defunti nella camera mortuaria.