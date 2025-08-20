Sezioni
Dal 5 al 7 settembre Otium Festival Mozia: musica e scrittura tra storia e sperimentazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755689652-0-dal-4-al-7-settembre-otium-festival-mozia-musica-e-scrittura-tra-storia-e-sperimentazione.jpg

Dal 5 al 7 settembre 2025, l’isola di Mozia si trasformerà in un laboratorio creativo unico nel suo genere, ospitando la prima edizione dell’Otium Festival, curato dall’omonima associazione culturale. L’evento propone una sperimentazione innovativa che fonde musica e scrittura, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva in un contesto storico-archeologico di straordinaria suggestione.

Mozia, crocevia di culture nel Mediterraneo, diventa così il terreno ideale in cui testi musicali e linguistici dialogano con la storia e la bellezza del paesaggio: ogni nota e ogni parola si ispirano alla memoria dell’isola per generare nuove narrazioni artistiche.

Il programma: cinque concerti e due residenze di scrittura

Il festival si sviluppa in cinque concerti e due residenze tematiche di scrittura: reportage d’autore e poesia in prosa, a cura rispettivamente di Valerio Corzani e Silvio Perrella. Le residenze permetteranno di comporre un diario narrativo dell’intera esperienza, trasformandosi in un “libro poster aumentato”, dove carta e multimedialità convivono in un prodotto editoriale sostenibile e accessibile. 

05 settembre 2025
- Valerio Corzani e Silvio Perrella in dialogo
- Tony Kofi (sax tenore) e Alina Bzhezhinska (arpa)

06 settembre 2025
- Sal Bonafede e Giacomo Tantillo (piano-tromba) – Inedito
- Roberto Ottaviano & Rob Luft

07 settembre 2025
- Rob Luft ed Elina Duni (chitarra-voce)
- Giovanni Guidi e Alessandro Presti (piano-tromba) – Inedito 

Un filo conduttore del festival è la valorizzazione della formazione a duo, centrale in molti generi musicali. Tra gli incontri inediti spiccano il pianista Sal Bonafede e il trombettista Giacomo Tantillo, entrambi siciliani, e il duo formato dal pianista Giovanni Guidi e dal trombettista Alessandro Presti, stelle del panorama jazz internazionale.

Accanto a queste novità, il festival propone tre duo già affermati: Rob Luft con il sax di Roberto Ottaviano, vincitore del Top Jazz 2025, Rob Luft con la cantante albanese Elina Duni, e infine l’omaggio spirituale alla musica di Alice Coltrane nel dialogo tra Tony Kofi e Alina Bzhezhinska.

Le residenze di scrittura permettono di approfondire il legame tra musica, parola e contesto storico. Con il reportage d’autore e la poesia in prosa, i partecipanti contribuiscono alla creazione di un diario collettivo dell’esperienza artistica, combinando linguaggi tradizionali e digitali in un progetto editoriale innovativo. 

Per acquisto biglietti e abbonamenti, visitare: TicketsMS – Otium Festival

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



