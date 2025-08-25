Sezioni
CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e oltre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

Quante volte, spedendo un pacco, ci si è trovati a fare i conti con tariffe poco chiare, tempi incerti o imballaggi che non danno sicurezza? Per molti, inviare merce – soprattutto all’estero – significa affrontare una piccola avventura fatta di moduli, regole doganali e il timore che qualcosa vada storto. A Castelvetrano, però, c’è chi ha trasformato questo percorso in un servizio semplice e affidabile: CSE Spedizioni.

L’azienda, con sede in via Pietro Luna 102 (interno cortile), è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 e gestisce spedizioni nazionali e internazionali con un approccio diretto e trasparente. In Italia, ad esempio, il costo è sempre 11 euro fino a 30 kg, senza costi nascosti, anche verso le isole come Pantelleria e Sardegna. Per i Paesi dell’Unione Europea – come Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Romania e Austria – le tariffe restano competitive, rendendo più accessibile spedire anche a distanze importanti.

Ma la forza di CSE Spedizioni non è solo nel prezzo. Il team offre supporto completo nella preparazione dei documenti, indispensabili soprattutto per le spedizioni fuori Europa. Inoltre, utilizza imballaggi certificati per proteggere merci delicate: un servizio molto richiesto è quello dedicato al vino, che viene spedito anche ai privati negli Stati Uniti in confezioni studiate per resistere agli urti del trasporto intercontinentale.

L’obiettivo è eliminare le difficoltà più comuni che le persone incontrano quando spediscono: poca chiarezza sui costi, ritardi, pacchi danneggiati, comunicazione scarsa. Con CSE Spedizioni, il cliente ha sempre un punto di riferimento diretto grazie ai numeri 0924 200512 e 320 3913911, per ricevere informazioni rapide e precise.
Grazie a tariffe chiare, imballaggi sicuri e assistenza diretta, CSE Spedizioni permette a privati e aziende di inviare merce in Italia e all’estero senza imprevisti, con la certezza che ogni pacco viaggi nelle migliori condizioni possibili.

Per restare aggiornati e richiedere informazioni è disponibile anche la pagina Facebook ufficiale

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



