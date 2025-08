Trapani, incidente curioso: auto si schianta contro un carro attrezzi che ...

04/08/2025 20:31:00

Un incidente decisamente insolito è avvenuto nelle scorse ore a Trapani, in Viale Regione Siciliana, e ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, più per la scena surreale che per la gravità dell’impatto.

Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un carro attrezzi che stava già trasportando un’altra automobile. Un tamponamento che ha dato origine a una scena piuttosto grottesca: il carro attrezzi, già impegnato nel recupero di un’auto in panne, è ora anch’esso in attesa… di un carro attrezzi.

La dinamica esatta dell’impatto non è ancora stata chiarita, ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero feriti, solo danni materiali e, soprattutto, una situazione paradossale da gestire.

Automobilisti e residenti hanno immortalato la scena : un carro attrezzi che, con un’auto già caricata sopra, attende un altro mezzo di soccorso per essere rimosso.

Un episodio che, per fortuna senza gravi conseguenze, ricorda che anche gli incidenti più improbabili possono accadere — e che a volte la realtà supera la fantasia.