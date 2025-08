Ecco gli orari estivi degli uffici postali nel trapanese

04/08/2025 12:00:00

Durante il mese di agosto, Poste Italiane assicura la continuità dei servizi postali nella provincia di Trapani attraverso un’articolazione degli orari che tiene conto delle esigenze del periodo estivo.

Alcuni uffici rimarranno aperti con orario prolungato. Le sedi di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano e Paceco saranno operative con apertura continuata fino alle 19.05, dal lunedì al venerdì, e fino alle 12.35 il sabato.

Per gli altri uffici della provincia che solitamente osservano orario pomeridiano, sarà garantita l’apertura giornaliera, anche se con orari rimodulati su base settimanale. Le informazioni dettagliate sono disponibili sui canali digitali ufficiali, oltre che tramite avvisi affissi all’esterno delle sedi.

In provincia, 37 uffici manterranno invariato l’orario antimeridiano standard (8.20 – 13.35/13.45), mentre 19 sedi subiranno variazioni limitate ad alcune giornate. Anche in questo caso, l’azienda invita a consultare i canali informativi ufficiali per evitare disagi.

Rimane invariata la disponibilità dei 66 sportelli automatici Postamat presenti nel Trapanese, attivi h24 tutti i giorni, che consentono operazioni essenziali come il prelievo di contanti, il pagamento di bollettini e utenze, ricariche telefoniche e PostePay, oltre alla consultazione del saldo.