Marsala, oggi con lo show di Nino Frassica chiude la 73esima Rassegna Meccanica Agricola 

05/08/2025 17:44:00

Si conclude oggi con lo show di Nino Frassica la 73esima edizione della Rassegna Meccanica Agricola di Strasatti, evento che, come ogni anno, celebra l’incontro tra tradizione e innovazione nel settore agricolo e vitivinicolo. Organizzata con il patrocinio di Unioncamere e del Comune di Marsala, la manifestazione ha attratto migliaia di visitatori, mostrando le eccellenze del territorio e le ultime novità in ambito agricolo.

Un’edizione ricca di eventi e incontri

Ieri, il programma della rassegna ha visto una serie di appuntamenti di grande interesse. Tra le novità di questa edizione, la masterclass presso la Cantina Europa, un percorso enogastronomico esclusivo che ha permesso ai partecipanti di degustare cinque vini locali, ognuno abbinato a piatti tipici della tradizione marsalese. Un’esperienza sensoriale che ha valorizzato la qualità dei prodotti del territorio.

In serata, si è svolto un importante talk sulla sostenibilità nel settore vitivinicolo, tema sempre più centrale per le aziende locali. Il dibattito, moderato dalla giornalista Paola Musumeci, ha visto la partecipazione di esperti del settore: Giacomo Valenti, presidente di Sibiliana Vini S.r.l., insieme al suo enologo Giacomo Massimo Spanò, Giuseppe Figlioli, enologo della Cantina Sociale Birgi, e Maria Elena Leta, presidente Regionale Assosommelier.

Il tema centrale del dibattito è stato come la sostenibilità stia diventando non solo un dovere etico per le aziende vitivinicole, ma anche una strategia vincente per il futuro. Le difficoltà legate ai costi sono state messe in evidenza, ma è stato sottolineato come le aziende stiano investendo in innovazioni per ottimizzare le risorse, come energia e acqua, e per migliorare la produzione in ogni sua fase, dal vitigno fino alla bottiglia.

La giornata si è conclusa con lo spettacolo teatrale "Miliddri" della compagnia Terrarrussa, che ha emozionato il pubblico con una performance coinvolgente e ricca di significato.

L'ultimo atto della rassegna: una giornata di festa e intrattenimento

Oggi, l’ultima giornata della 73esima Rassegna Meccanica Agricola di Strasatti promette di essere altrettanto intensa e ricca di eventi. Il pomeriggio si aprirà alle ore 17:00 con una passeggiata ecologica in bicicletta, partendo da Piazza San Pio, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità ambientale e della cura del territorio.

A seguire, il momento enogastronomico "Alla riscoperta dei nostri sapori" offrirà un'inedita esperienza culinaria, con la degustazione di crostini di gambero, un piatto tipico della tradizione locale.

Il clou della serata, però, sarà alle 21:30, quando il grande show di Nino Frassica & Los Plaggers Band conquisterà il palco. Il comico siciliano, affiancato dalla sua band, proporrà un mix di comicità surreale e musica coinvolgente, spaziando tra canzoni classiche e brani originali, il tutto condito dalla sua inconfondibile ironia e simpatia.

A chiudere la 73esima edizione della Rassegna sarà la cerimonia di premiazione, seguita dai tradizionali giochi pirotecnici, che illumineranno il cielo sopra Strasatti, regalando un'ultima, emozionante, immagine di questa grande festa dell'agricoltura, della cultura e della tradizione siciliana.