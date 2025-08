San Vito Lo Capo, stasera Gaetano Savatteri presenta "La Sicilia non esiste"

05/08/2025 10:36:00

Un nuovo appuntamento con la cultura e la letteratura nell'ambito della XXVI edizione di Libri, autori e bouganville, la rassegna curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco.

Questa sera, martedì 5 agosto, alle 21.30 nel Giardino di Palazzo La Porta, lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri presenterà il suo ultimo libro 'La Sicilia non esiste", un'opera provocatoria e ironica che, con lo stile brillante e tagliente che lo contraddistingue, invita a riflettere sui luoghi comuni, sulle contraddizioni e sulle meraviglie dell’Isola.

Nel corso della serata, ci sarà anche un momento speciale dedicato alla fiction televisiva Makari, tratta dai romanzi di Savatteri: la casa di produzione Palomar, rappresentata da Ivan Fernandes, presenterà in anteprima la quarta stagione della serie, prossimamente in onda.Un doppio appuntamento tra parole, immagini e racconti, per celebrare una Sicilia viva, affascinante e in continua trasformazione.