Suoni Panteschi Festival: Sarah Jane Morris in concerto a Piazza Castello

06/08/2025 09:23:00

Un evento eccezionale si prepara a incantare il pubblico di Pantelleria con un concerto imperdibile all'interno del "Suoni Panteschi Chamber Music Festival".

Sul palco di Piazza Castello, la leggendaria cantante inglese Sarah Jane Morris si esibirà in una performance dal vivo, affiancata da due talentuosi musicisti: il chitarrista Tony Remy e il poliedrico bassista Fabio Lannino.

Sarah Jane Morris, celebre per la sua voce potente ed emotiva, è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale. La sua carriera, che spazia dal jazz al soul, dal blues al pop, è costellata di successi. Ha collaborato con artisti del calibro di Annie Lennox e Richard Galliano, e la sua interpretazione di "Don't Leave Me This Way" con i The Communards è diventata un inno generazionale. La sua capacità di mescolare generi musicali con una presenza scenica magnetica la rende un'artista unica nel suo genere. Ad accompagnarla, due maestri del loro strumento. Tony Remy, chitarrista eccezionale, è noto per il suo inconfondibile sound che unisce jazz, funk e fusion, creando atmosfere sonore uniche e coinvolgenti. Il suo talento lo ha portato a collaborare con artisti di fama mondiale, consolidando la sua reputazione di musicista innovativo e virtuoso.

Al basso, Fabio Lannino, un musicista completo capace di spaziare dalla musica classica al jazz, dal rock al pop. La sua tecnica raffinata e la sua creatività lo hanno reso uno dei bassisti più richiesti e stimati del panorama musicale internazionale. La sua versatilità e la sua profonda conoscenza della musica si fondono in un'esperienza sonora ricca e dinamica. L'appuntamento è per domani sera, 6 agosto in Piazza Castello, con inizio alle 21:30. Un'occasione da non perdere per assistere a un concerto che promette emozioni e grandi sonorità, unendo il talento di tre artisti straordinari in una cornice mozzafiato come quella dell'isola di Pantelleria.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, è possibile visitare il sito ufficiale del festival: www.suonipanteschifestival.com.