Cultura
04/12/2025 12:41:00

Trapani, “Identità Perdute”: ultimo appuntamento con Ruggero Razza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764848226-0-trapani-identita-perdute-ultimo-appuntamento-con-ruggero-razza.jpg

La terza edizione di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS con il sostegno della Regione Siciliana, dell’ARS e del Ministero della Cultura, giunge al suo ultimo appuntamento.

Domani, venerdì 5 dicembre, nella Chiesa di Sant’Alberto alle ore 17.30, sarà Ruggero Razza a chiudere il ciclo di incontri con la presentazione del suo saggio “Il Piano Mattei”, un’analisi lucida e rigorosa sulle nuove sfide geopolitiche del Mediterraneo e sul ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere.

Avvocato penalista, formatosi alla Scuola Militare Nunziatella e laureato all’Università di Catania, Razza ha ricoperto incarichi istituzionali e professionali di primo piano, tra cui assessore regionale alla Salute e assessore alla Cultura e vicepresidente della Provincia Regionale di Catania. Autore di diverse pubblicazioni, osserva da anni i processi di trasformazione internazionale con uno sguardo attento all'evoluzione delle politiche mediterranee. Nel libro, Razza denuncia il lungo disimpegno europeo sul fronte Sud e l’illusione di poter concentrare l’attenzione solo sull’asse Est-Ovest, mentre Russia, Cina e altre potenze ridefinivano gli equilibri in Africa e nel Mediterraneo. Da qui l’analisi del Piano Mattei, presentato come una strategia di cooperazione nuova, non predatoria, in grado di valorizzare le immense risorse del continente africano e di rispondere alle sfide di oggi: energia, infrastrutture, digitale, migrazioni. Una visione, quella proposta dall’autore, che intreccia politica estera, sviluppo economico e responsabilità storica dell’Europa, fino all’idea – evocata spesso dalla Chiesa – del “diritto a non emigrare”, possibile solo attraverso crescita e stabilità nei Paesi d’origine. «Con questo ultimo appuntamento – sottolinea Livio Marrocco, presidente di Nova Civitas – Identità Perdute conferma la sua missione: creare spazi di confronto, offrire analisi profonde e riportare al centro i grandi temi che definiscono l’Italia e il suo ruolo nel mondo. Il libro di Razza chiude il percorso con una riflessione di straordinaria attualità».

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.









