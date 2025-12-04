Sezioni
Cultura
04/12/2025 14:37:00

Segesta, ingresso gratuito il 7 dicembre e laboratorio per creare “archeo-addobbi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/segesta-ingresso-gratuito-il-7-dicembre-e-laboratorio-per-creare-archeo-addobbi-450.jpg

La prossima è la prima domenica del mese, il 7 dicembre, e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura: Segesta apre le porte dalle 9 alle 17 e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata nella natura, in queste giornate luminose in cui il sole non sembra voler ancora cedere al freddo.

All’ingresso accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, una decina di stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti delle aziende del territorio.

Un regalo di Natale … gastronomico? Può essere un’idea, magari lasciando ai più piccoli l’addobbo dell’albero. Su cui faranno una bellissima figura gli addobbi creati durante il laboratorio che CoopCulture ha organizzato alle 11. Nell’ aula didattica ai piccoli visitatori verrà mostrato il puzzle del Tempio di Segesta, un gioco interattivo che farà distinguere le diverse parti del monumento. Quindi i bambini potranno ritagliare e colorare le sagome degli elementi architettonici appena osservati e di alcuni motivi vegetali: ogni sagoma sarà poi incollata su un supporto in maniera da creare nuovissimi archeo-addobbi. Partecipazione: 5 euro.









