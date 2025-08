La Sicilia sceglie l'auto usata (+5,4). Nel trapanese +7,7% di passaggi di proprietà

06/08/2025 11:00:00

L’auto preferita dai siciliani? La Fiat Panda, soprattutto quella di seconda mano. Un dato che riflette il trend positivo dell’usato in Sicilia, dove il mercato sta vivendo una crescita continua. A confermarlo, i dati ACI elaborati da AutoScout24. Nel primo semestre del 2025, i passaggi di proprietà in Sicilia sono aumentati del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 137.197 operazioni. Tra le province, Trapani spicca con un notevole +7,7%, confermando la vivacità di questo mercato anche nelle aree periferiche. La Fiat Panda continua a dominare le preferenze, mentre l’auto elettrica, seppur presente, non riesce ancora a conquistare il cuore dei siciliani, rappresentando solo l'1,2% delle richieste.

Catania e Enna: due facce del mercato automobilistico siciliano

A livello territoriale, Catania continua a mantenere la leadership per numero di passaggi di proprietà, con 34.407 atti (+4,7% rispetto al 2024), seguita da Palermo, che con 30.956 passaggi ha visto un incremento del 5,5%. Tuttavia, la vera sorpresa arriva da Enna, che, pur con numeri più contenuti, registra una crescita del 10,9%, un dato ben oltre la media regionale, a testimonianza di una vivacità economica che sta crescendo anche in provincia.

Altre province siciliane, come Trapani (+7,7%), Messina (+6,6%) e Agrigento (+6,7%), seguono un andamento positivo, segnalando un rinnovato interesse per il mercato dell'usato, che sta raggiungendo anche zone meno centrali. L’analisi dei dati conferma la vivacità del mercato siciliano, che si muove con una certa disomogeneità, ma con una chiara crescita nel numero di transazioni.

Fiat Panda, un successo che non tramona

Nel panorama dei modelli più richiesti, la Fiat Panda resta senza rivali. Anche nel primo semestre del 2025, la piccola city car torinese continua a dominare le preferenze degli automobilisti siciliani. La sua versatilità, l’affidabilità e i costi di gestione contenuti continuano a renderla un’auto perfetta per le esigenze quotidiane, ma anche per le famiglie che cercano una seconda auto a buon prezzo. Un successo che non è solo siciliano, ma che si riflette anche a livello nazionale, dove la Panda continua a essere una delle auto più cercate su AutoScout24.

L'elettrico, una sfida ancora da vincere

Nonostante l’incremento delle immatricolazioni di auto elettriche a livello nazionale, la Sicilia sembra essere ancora lontana dal pieno adattamento alla mobilità elettrica. Infatti, sebbene la Smart forTwo elettrica sia il modello più richiesto tra le auto a zero emissioni, il dato regionale per il mercato delle auto elettriche resta irrisorio: solo l’1,2% delle preferenze. Questo segnala un divario che è difficile ignorare, soprattutto considerando che l’elettrico rappresenta una fetta sempre crescente del mercato auto a livello globale. Le difficoltà dell'elettrico sono ben note: costi di acquisto ancora troppo elevati rispetto alle versioni a motore termico, autonomia limitata e una rete di ricarica che non sempre è adeguata a soddisfare le esigenze quotidiane degli automobilisti. In Sicilia, queste criticità sono particolarmente accentuate, con una copertura della rete di ricarica che ancora fatica a coprire adeguatamente le zone più periferiche.

Il mercato dell'usato si orienta verso i marchi orientali

Accanto ai modelli tradizionali, il mercato siciliano dell’usato sta assistendo a una crescente attenzione verso i marchi automobilistici di origine orientale, in particolare quelli cinesi. Sebbene il fenomeno sia ancora marginale, a livello nazionale i lead mensili generati da annunci di auto orientali su AutoScout24 sono cresciuti del 90,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Modelli come la MG ZS, la DR 4.0 e la Omoda 5, stanno suscitando sempre più interesse, segno che il mercato dell’usato siciliano si sta preparando ad accogliere anche queste nuove proposte.

L’interesse verso questi marchi potrebbe essere spinto anche da una ricerca di maggiore convenienza economica, un elemento che, combinato con la crescente attenzione alla qualità e alle dotazioni moderne, sta cambiando le preferenze degli automobilisti siciliani.

Le caratteristiche preferite dagli automobilisti

Quando si parla di scegliere un’auto, gli italiani, e quindi anche i siciliani, hanno le idee chiare. In cima alla lista dei desideri ci sono dispositivi di sicurezza attiva, come ABS, ESP e ASR, che sono considerati fondamentali dal 73,1% degli intervistati. A seguire, la preferenza per il cambio automatico (47,1%), i sistemi di infotainment (45,2%) e i dispositivi di assistenza alla guida come il mantenimento della corsia o l’adaptive cruise control (44,2%).

Il mercato dell’automobile in Sicilia si conferma dinamico e in crescita, con una spiccata preferenza per l’usato e un’attenzione che si sposta verso soluzioni più convenienti e pratiche. La Fiat Panda resta la regina incontrastata, ma anche i marchi orientali stanno guadagnando spazio. La vera sfida, però, resta l’elettrico, che non riesce ancora a conquistare la fiducia degli automobilisti siciliani.