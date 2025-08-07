Trapani, i figli dei dipendenti Airgest scoprono l’aeroporto
Piccoli passeggeri crescono. È stata una giornata speciale quella vissuta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dove per la prima volta si è svolta l’iniziativa “Un giorno da protagonista in aeroporto”, pensata e dedicata ai figli dei dipendenti di Airgest, la società di gestione dello scalo.
L’evento, voluto e guidato dal direttore generale Enrico Malato, ha aperto le porte del mondo aeroportuale ai più piccoli, in un viaggio tra curiosità, formazione e stupore.
Dalla carta d’imbarco alla torre di controllo
Durante la visita, i bambini hanno assistito alla proiezione di un video illustrativo sulla storia e il funzionamento dell’aeroporto, imparando i concetti chiave legati ai voli: partenze, arrivi, check-in, sicurezza, bagagli, torre di controllo e il lavoro degli operatori a terra.
Ciascun partecipante ha potuto sperimentare direttamente alcuni momenti fondamentali dell’esperienza di viaggio: cos’è una carta d’imbarco, come si leggono le etichette dei bagagli, a cosa serve il check-in.
Il momento più emozionante? Osservare da vicino il decollo di un volo diretto a Bologna, accompagnati dalla spiegazione tecnica delle fasi di preparazione al volo.
Viaggio tra sirene e autopompe
Tra le tappe più attese anche la visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco aeroportuali: i piccoli ospiti sono saliti su un mezzo interpista e hanno potuto vedere da vicino un’autopompa aeroportuale, scoprendo come si interviene in caso di emergenza.
Attestato e merenda per tutti
La giornata si è conclusa con una merenda collettiva e con la consegna degli attestati di partecipazione ai piccoli “protagonisti”. Un’iniziativa che ha suscitato entusiasmo e che, nelle intenzioni dell’azienda, potrebbe diventare un appuntamento fisso.
«È stato un modo per condividere con le famiglie la nostra passione e il nostro lavoro quotidiano – ha commentato il direttore Enrico Malato – e per far capire ai più piccoli quanto sia articolato e affascinante il mondo di un aeroporto».
In un comparto come quello dei serramenti, dove spesso prevalgono logiche commerciali aggressive e rincorse al ribasso, arrivare a vent’anni di attività con un’identità intatta è tutt’altro che scontato. Domus...
Piccoli passeggeri crescono. È stata una giornata speciale quella vissuta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dove per la prima volta si è svolta l’iniziativa “Un giorno da protagonista in...
Il vino è spesso un regalo molto apprezzato e adatto a diverse occasioni. Si tratta di un prodotto elegante e coinvolgente, in grado di raccontare storie di territori e tradizioni valorizzando i momenti di condivisione.
Regalare una...
Dal 1° gennaio 2026 i biglietti aerei per gli aeroporti minori siciliani – tra cui Trapani Birgi – non saranno più gravati dall’addizionale comunale IRPEF. La misura, approvata in Senato e finanziata dalla Regione...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...