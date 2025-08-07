Sezioni
Economia

07/08/2025 11:44:00

Trapani, i figli dei dipendenti Airgest scoprono l’aeroporto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754562808-0-trapani-i-figli-dei-dipendenti-airgest-scoprono-l-aeroporto.jpg

Piccoli passeggeri crescono. È stata una giornata speciale quella vissuta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, dove per la prima volta si è svolta l’iniziativa “Un giorno da protagonista in aeroporto”, pensata e dedicata ai figli dei dipendenti di Airgest, la società di gestione dello scalo.

L’evento, voluto e guidato dal direttore generale Enrico Malato, ha aperto le porte del mondo aeroportuale ai più piccoli, in un viaggio tra curiosità, formazione e stupore.

Dalla carta d’imbarco alla torre di controllo

Durante la visita, i bambini hanno assistito alla proiezione di un video illustrativo sulla storia e il funzionamento dell’aeroporto, imparando i concetti chiave legati ai voli: partenze, arrivi, check-in, sicurezza, bagagli, torre di controllo e il lavoro degli operatori a terra.

Ciascun partecipante ha potuto sperimentare direttamente alcuni momenti fondamentali dell’esperienza di viaggio: cos’è una carta d’imbarco, come si leggono le etichette dei bagagli, a cosa serve il check-in.

Il momento più emozionante? Osservare da vicino il decollo di un volo diretto a Bologna, accompagnati dalla spiegazione tecnica delle fasi di preparazione al volo.

Viaggio tra sirene e autopompe

Tra le tappe più attese anche la visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco aeroportuali: i piccoli ospiti sono saliti su un mezzo interpista e hanno potuto vedere da vicino un’autopompa aeroportuale, scoprendo come si interviene in caso di emergenza.

Attestato e merenda per tutti

La giornata si è conclusa con una merenda collettiva e con la consegna degli attestati di partecipazione ai piccoli “protagonisti”. Un’iniziativa che ha suscitato entusiasmo e che, nelle intenzioni dell’azienda, potrebbe diventare un appuntamento fisso.

«È stato un modo per condividere con le famiglie la nostra passione e il nostro lavoro quotidiano – ha commentato il direttore Enrico Malato – e per far capire ai più piccoli quanto sia articolato e affascinante il mondo di un aeroporto».