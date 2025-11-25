Sezioni
Economia

Al via nuovi lavori di restyling all'aeroporto di Trapani Birgi

All’aeroporto di Trapani Birgi si apre una stagione nuova con dei lavori di restyling che interessano diverse aree dello Scalo.

 

 A darne notizia è Salvatore Ombra, presidente di Airgest, che parla senza giri di parole di “una nuova stagione di rinascita per il nostro scalo”.

Le novità riguardano innanzitutto l’ingresso dell’aerostazione: sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pensilina, destinata a migliorare l’accoglienza dei passeggeri e a dare un’immagine più moderna ed elegante all’aeroporto. In questa prima fase è previsto anche il restyling dell’intero fronte della struttura, un intervento atteso da anni.

 

Non solo. È partito anche il rifacimento completo dell’area bar e ristoro al piano terra, uno spazio molto frequentato da viaggiatori e accompagnatori, spesso criticato per l’aspetto ormai datato. Dopo questo primo step, sarà la volta dell’area al primo piano, che verrà interamente rinnovata.

 

Per Ombra si tratta di un «simbolo di attenzione verso i passeggeri e verso tutti coloro che vivono quotidianamente questo luogo». E in effetti questi lavori rappresentano il primo segnale tangibile della trasformazione annunciata da tempo.

Ma ciò che arriva oggi è soltanto l’inizio. Airgest conferma che sono in programma interventi molto più grandi, destinati a cambiare radicalmente il volto dello scalo: una aerostazione più efficiente, moderna e all’altezza delle esigenze del traffico aereo di oggi e – nelle intenzioni – di quello di domani.

 









