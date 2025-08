Trapani, oggi 7 agosto il mercatino di Piazzale Ilio si svolge regolarmente

07/08/2025 00:48:00

Nessuna sospensione per il tradizionale mercatino del giovedì a Trapani: oggi, 7 agosto, in concomitanza con la festa del Santo Patrono, il mercato di Piazzale Ilio si tiene regolarmente. Stessa cosa per il mercato ittico di via Cristoforo Colombo.

Lo comunica l’Amministrazione comunale, che rassicura cittadini e commercianti sulla regolare apertura degli spazi mercatali, nonostante la giornata festiva. Una scelta accolta con favore sia dai venditori ambulanti sia dagli utenti abituali, che potranno approfittare della giornata per fare acquisti come di consueto.

Il mercatino del giovedì a Piazzale Ilio rappresenta infatti un appuntamento molto atteso, non solo per i residenti, ma anche per tanti turisti presenti in città durante l’estate. Si conferma dunque la volontà dell’Amministrazione di mantenere continuità nei servizi, evitando disagi e contribuendo anche all’economia locale.