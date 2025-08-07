Sezioni
Cultura
07/08/2025 16:17:00

A Salemi le storie oltre la dipendenza: la mostra fotografica di Antonia Aleci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754576758-0-a-salemi-le-storie-oltre-la-dipendenza-la-mostra-fotografica-di-antonia-aleci.jpg

Fino a venerdì 8 agosto, il Castello Svevo-Normanno di Salemi ospita la mostra fotografica “Io non sono la mia dipendenza”, firmata da Antonia Aleci e curata da Eleonora Sacco.

È una mostra fotografica che racconta, attraverso ritratti intensi e interviste sincere, le storie di chi sta affrontando un percorso difficile, ma possibile: uscire dalla dipendenza. L’esposizione nasce all’interno della Comunità Terapeutica Myrhiam Rinascita di Salemi, una realtà locale che, attraverso le due strutture gestite dalla cooperativa presieduta dal Dott. Giorgio Cassarà, accoglie 48 giovani con problemi di dipendenza da sostanze, alcol e gioco d’azzardo.

Dietro ogni volto c’è molto più di una dipendenza: ci sono passioni, sogni, emozioni e famiglie che lottano ogni giorno. Ogni scatto è una testimonianza. Ogni volto è un messaggio: la dipendenza non definisce chi siamo. Non troviamo volti nascosti né posture difensive, ma sguardi carichi di dignità: «Non ho fotografato la fragilità, ma la forza, la bellezza, il valore di chi ha deciso di affrontare la propria vita e riempirla di senso», spiega Aleci. Il percorso è raccontato anche nelle parole di chi lo vive: «Perché parlarne? Perché la dipendenza non è solo un problema individuale, ma coinvolge tutti: famiglie, comunità, giovani e adulti. Perché servono più consapevolezza, meno giudizi e più ascolto».

La scelta del Castello come sede espositiva rafforza il significato del progetto: un luogo simbolico che da secoli custodisce storie di difesa e resistenza, ora ospita le testimonianze silenziose e potenti di chi ha scelto di riemergere. Il percorso, aperto e gratuito, è visitabile fino all’8 agosto.