"La Grammatica Emozionale" di Dino Petralia sbarca a Marettimo. Il video
Domenica 3 agosto, la rassegna "Marettimo Di qua e di là dal Mare" ha ospitato la presentazione del libro “Grammatica Emozionale” dell'ex magistrato Dino Petralia, un'opera che esplora l'intreccio tra linguaggio, emozioni e pensiero. L'evento si è svolto sull'isola di Marettimo, un luogo simbolico che fa da cornice ideale per un libro che riflette sul potere delle parole.
A dialogare con l'autore, Massimo Norrito, giornalista di Repubblica, e Laura Lodico, presidente dell'associazione CSRT “Marettimo”, hanno approfondito i temi del libro e il suo significato. Petralia ha raccontato come "La Grammatica Emozionale" sia nato in un periodo di solitudine lavorativa, un'esperienza che ha segnato profondamente la sua vita.
L'autore ha condiviso il contesto in cui è maturata la sua idea: “Il libro nasce da una condizione di solitudine lavorativa, che mi ha visto spesso lontano da mia moglie Alessandra Camassa, anch'essa magistrato. La nostra incompatibilità professionale, che ci costringeva a lavorare separati, mi ha dato la possibilità di riflettere a lungo, di pensare e sognare. E siccome il pensiero e il sogno sono pieni di parole, è nato un libro di parole”.
La “Grammatica Emozionale” è, quindi, un'opera che va oltre il concetto tradizionale di grammatica: non si tratta solo di regole linguistiche, ma di un viaggio attraverso le emozioni, le sensazioni e le riflessioni che il linguaggio può esprimere e suscitare. L'evento ha visto la partecipazione di un numero pubblico attento e appassionato.
