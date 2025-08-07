Mazara del Vallo, il 10 agosto torna “Stelle sul Mazzaro”

07/08/2025 16:16:00

Domenica 10 agosto Mazara del Vallo ospita la quarta edizione di Stelle sul Mazzaro, evento dedicato alla valorizzazione del territorio, tra eccellenze enogastronomiche, racconti di comunità e spettacoli.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara insieme alla Lega Navale mazzarese e con il patrocinio del Comune, si svolgerà nella sede della Lega Navale, affacciata sul porto canale.

L’appuntamento si aprirà alle 19.30 con una masterclass dedicata al vitigno Grillo, a cura del sommelier Ignazio Perez e di AIS Sicilia/Trapani. A seguire, la consegna dei riconoscimenti “Stelle del Mazzaro” a sette mazaresi distintisi in vari ambiti, accompagnata da interventi culturali e testimonianze sul legame tra città e territorio. Spazio poi alla musica dal vivo con i Dioscuri e Laura Calia, alla danza del ventre e del fuoco in stile maghrebino, e a una sfilata di moda firmata Doppelgänger. Il piazzale della Lega Navale si trasformerà inoltre in un “Villaggio del Gusto” con degustazioni di prodotti locali e cucine del Mediterraneo.

La comunità tunisina sarà protagonista con piatti tradizionali come il cous cous, musica araba e narghilè. Non mancheranno esposizioni artistiche, artigianato africano e il gelato "Stelle sul Mazzaro" creato per l'occasione dalla pasticceria Doppio Zero. La serata si concluderà, a mezzanotte, con uno spettacolo pirotecnico sul fiume Màzzaro. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.




