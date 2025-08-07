Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
07/08/2025 11:22:00

Pantelleria, “l’isola fortezza”: tornano le jeep della Seconda guerra mondiale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754558664-0-pantelleria-l-isola-fortezza-tornano-le-jeep-della-seconda-guerra-mondiale.png

Pantelleria si trasforma, per cinque giorni, in un museo a cielo aperto della memoria storica. Dal 7 all’11 agosto 2025, il centro dell’isola ospita l’evento “L’Isola Fortezza – Storia e memoria. Dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri”, un’iniziativa che coniuga storia, cultura e impegno civile, riportando sull’isola, dopo ottant’anni, i leggendari veicoli militari americani che la attraversarono durante il secondo conflitto mondiale.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra le associazioni Linea Gotica Lucchesia, WWII Military Collector Sicilia, Associazione Barbacane ODV e il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’UNIPANT, oltre al supporto delle autorità locali.

Un viaggio nella storia su quattro ruote

Cuore dell’iniziativa è l’arrivo delle autentiche Jeep Willys, veicoli simbolo dello sbarco alleato e della liberazione dell’Italia. Dopo un viaggio dalla Toscana e dalla Sicilia, con scorta dei Carabinieri fino all’imbarco, le jeep approdano a Pantelleria in un suggestivo ritorno che ha il sapore della rievocazione e della testimonianza.

Ad accoglierle, insieme alle autorità civili e militari, sarà anche la cittadinanza, che potrà ammirarle in esposizione statica e in sfilata per le vie del centro. Un modo per rendere tangibile una pagina di storia che, sull’isola, ha lasciato segni profondi.

Mostre, documenti e una conferenza per raccontare l’isola-fortezza

Durante la manifestazione saranno esposti anche veicoli, oggettistica, uniformi e materiali originali della Seconda guerra mondiale. Non mancheranno la proiezione di filmati storici, la consultazione di documenti d’archivio e una conferenza a tema storico, per approfondire il ruolo cruciale che Pantelleria ebbe nel conflitto: isola fortificata, bombardata e poi conquistata dagli Alleati nel giugno del 1943, fu uno snodo strategico nel Mediterraneo.

“Per non dimenticare. E per raccontare alle nuove generazioni”

«Abbiamo curato ogni dettaglio – racconta Davide Giammanco, tra i promotori dell’evento – per offrire ai cittadini, ai turisti e soprattutto ai giovani l’opportunità di rivivere la storia. Pantelleria è stata teatro di eventi cruciali della guerra, e merita di essere ricordata e riscoperta. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio alla memoria, ma anche stimolare la riflessione su quanto la pace sia un valore da proteggere ogni giorno».

Il programma completo dell’evento è disponibile presso i punti informativi allestiti in città. La partecipazione è gratuita.