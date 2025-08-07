Pantelleria, “l’isola fortezza”: tornano le jeep della Seconda guerra mondiale

07/08/2025 11:22:00

Pantelleria si trasforma, per cinque giorni, in un museo a cielo aperto della memoria storica. Dal 7 all’11 agosto 2025, il centro dell’isola ospita l’evento “L’Isola Fortezza – Storia e memoria. Dalla Seconda guerra mondiale ai giorni nostri”, un’iniziativa che coniuga storia, cultura e impegno civile, riportando sull’isola, dopo ottant’anni, i leggendari veicoli militari americani che la attraversarono durante il secondo conflitto mondiale.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra le associazioni Linea Gotica Lucchesia, WWII Military Collector Sicilia, Associazione Barbacane ODV e il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’UNIPANT, oltre al supporto delle autorità locali.

Un viaggio nella storia su quattro ruote

Cuore dell’iniziativa è l’arrivo delle autentiche Jeep Willys, veicoli simbolo dello sbarco alleato e della liberazione dell’Italia. Dopo un viaggio dalla Toscana e dalla Sicilia, con scorta dei Carabinieri fino all’imbarco, le jeep approdano a Pantelleria in un suggestivo ritorno che ha il sapore della rievocazione e della testimonianza.

Ad accoglierle, insieme alle autorità civili e militari, sarà anche la cittadinanza, che potrà ammirarle in esposizione statica e in sfilata per le vie del centro. Un modo per rendere tangibile una pagina di storia che, sull’isola, ha lasciato segni profondi.

Mostre, documenti e una conferenza per raccontare l’isola-fortezza

Durante la manifestazione saranno esposti anche veicoli, oggettistica, uniformi e materiali originali della Seconda guerra mondiale. Non mancheranno la proiezione di filmati storici, la consultazione di documenti d’archivio e una conferenza a tema storico, per approfondire il ruolo cruciale che Pantelleria ebbe nel conflitto: isola fortificata, bombardata e poi conquistata dagli Alleati nel giugno del 1943, fu uno snodo strategico nel Mediterraneo.

“Per non dimenticare. E per raccontare alle nuove generazioni”

«Abbiamo curato ogni dettaglio – racconta Davide Giammanco, tra i promotori dell’evento – per offrire ai cittadini, ai turisti e soprattutto ai giovani l’opportunità di rivivere la storia. Pantelleria è stata teatro di eventi cruciali della guerra, e merita di essere ricordata e riscoperta. Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio alla memoria, ma anche stimolare la riflessione su quanto la pace sia un valore da proteggere ogni giorno».

Il programma completo dell’evento è disponibile presso i punti informativi allestiti in città. La partecipazione è gratuita.



