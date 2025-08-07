Salemi. Appuntamenti agostani con l'archeologia a Mokarta, Polizzo e san Miceli

07/08/2025 22:00:00

Anche quest'anno il Comune di Salemi, e diversamente non potrebbe fare, si affida a due guide turistiche e archeologhe di grande valore, esperienza e competenza, Chiara Caradonna e Barbara Palermo per dare agli appassionati, locali e non, la possibilità di visitare i siti archeologici più importanti del territorio.

E che ancora, non sappiamo se dire per fortuna, rimangono fuori dai circuiti turistici di massa.

Il primo appuntamento “Quando gi Elimi abitavano la vetta…” e’ fissato per le ore 17:00 del 10 agosto in piazza Vittime di Nassirya e prevede la visita a Monte Polizzo, sito satellite di Segesta di fondazione elima.

A 725,9 m. sul livello del mare, Monte Polizo si trova ubicato tra Segesta e Selinunte, a 6 Km a nord-ovest da Salemi, risalente all’incirca tra il VII e VI secolo a. C.

Il sito occupa una superficie di 34 ettari circa all’interno del quale insistono l’acropoli, la necropoli, la Casa e le zone periferiche. Ha una struttura circolare di carattere sacro. Fu Vincenzo Tusa ad avviare gli scavi nel 1970 a seguito dei quali furono ritrovati i primi frammenti fittili.

Dalla cima della montagna si può vedere tutta la costa occidentale della Sicilia e un seducente tramonto sulle isole Egadi.

Mentre per il secondo appuntamento”A spasso con i Sicani” l’incontro per la partenza sarà il 17 agosto alle ore 17:00 presso il parcheggio comunale di via Schillaci.

E’prevista la visita al sito Sikano di Mokarta, attraversando vigneti si passerà dalla necropoli al villaggio composto da capanne circolari con doppio ingresso.

Il sito archeologico di Mokarta, situato a Salemi, in provincia di Trapani, è un importante centro abitato di tipo protourbano risalente alla preistoria.

Rappresenta un sito di grande rilievo per gli studi archeologici, ha offerto preziose informazioni sull'organizzazione sociale e la vita quotidiana delle comunità che lo abitarono in passato.

L’ultima tappa dell’itinerario archeologico prevede la visita alla villa rustica e alla basilica, importante per i pavimenti mosaicati che si trovano nel sito di San Miceli “Gli albori del Cristianesimo”. Alla fine di ciascuna visita sarà possibile gustare un stuzzicante aperitivo preparato e curato dal Kuddura.

Franco Ciro Lo Re



