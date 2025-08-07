Sezioni
Cronaca

» Nera
07/08/2025 13:13:00

Sicilia, uomo ucciso in piazza a coltellate

Omicidio in Sicilia. Un uomo, Francesco Dino di 57 anni, è stato accoltellato a morte davanti a una pizzeria in piazza, a Prizzi, nel palermitano, ma non si conoscono ancora le cause che hanno portato al tragico epilogo.  La vittima, colpita con due fendenti all'addome, è stata trasportata d’urgenza in fin di vita all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso, ma è arrivato morto. I medici hanno potuto solo constatare il decesso. Sul cadavere sono stati disposti i primi accertamenti: rx e tac. Indagano i carabinieri.

 

Dopo essere stato colpito all'addome, Dino, sporco di sangue su tutto il corpo, avrebbe raggiunto un bar dove avrebbe iniziato a gridare per chiedere aiuto. I primi a soccorrerli sono stati alcuni suoi familiari che poi avrebbero indicato agli investigatori dell'Arma il nome di una persona che la vittima, nelle scorse settimane, avrebbe denunciato per un'aggressione subita all'interno di un'attività commerciale.

I militari dell'Arma hanno ascoltato a lungo la famiglia della vittima, che nel frattempo ha nominato l'avvocato Mario Bellavista per farsi assistere, che avrebbero racconto dell'episodio che sarebbe avvenuto nel mese di luglio.



