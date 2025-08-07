Sezioni
Lavoro

07/08/2025 08:00:00

Liuzza cerca un addetto alle vendite junior

Liuzza, storica azienda marsalese operante dal 1979 nel settore della fornitura per pasticcerie, gelaterie e panifici, è alla ricerca di un addetto alle vendite junior da inserire nel proprio team commerciale.

Chi è Liuzza
Nata dall’intuizione di Antonio Pugliese, Liuzza è oggi una realtà multigenerazionale che unisce esperienza, innovazione e attenzione al cliente. Con un magazzino di oltre 2.000 mq, celle frigo moderne e un servizio di consulenza tecnica personalizzata, l’azienda è un punto di riferimento nel territorio trapanese per chi opera nel mondo della pasticceria e della panificazione.

La figura ricercata
Liuzza cerca una persona motivata, con voglia di imparare e mettersi in gioco nel ruolo di venditore. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore: il candidato sarà formato sul campo e affiancato da un professionista durante la fase iniziale.

Entrare in Liuzza significa entrare in un contesto aziendale solido, ben organizzato e in costante crescita. Il percorso iniziale prevede un periodo di affiancamento e formazione per permettere al nuovo collaboratore di acquisire competenze concrete e operare con autonomia e sicurezza. Sono previste reali possibilità di crescita professionale nel settore vendite.

Requisiti richiesti
– Patente B e mezzo proprio
– Spirito di iniziativa e predisposizione al contatto con il pubblico
– Disponibilità a muoversi nel territorio provinciale

Come candidarsi
Chi è interessato può inviare il proprio curriculum vitae e i propri dati di contatto all’indirizzo email: info@liuzza.com.



