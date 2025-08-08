Marsala: il lungomare Mediterraneo è al buio. E siamo in piena estate...

08/08/2025 18:15:00

Siamo in pieno agosto, ma c'è un dettaglio inquietante che ormai da anni accompagna le serate di chi percorre la SP84, una delle arterie più trafficate del periodo estivo: è completamente al buio.

Stiamo parlando della strada provinciale (Lungomare Mediterraneo) che collega Marsala a Petrosino, e in particolare del tratto che porta ai frequentatissimi lidi sud di Marsala, meta balneare per migliaia di cittadini e visitatori. Un tratto stradale buio, pericoloso, privo di illuminazione pubblica, nonostante le numerose segnalazioni.

Questa non è una novità, ma un problema cronico. La SP84 è al buio da anni, e ogni estate diventa teatro di rischi evitabili, di paura e di rabbia. È una situazione indegna per una città che si definisce turistica.

Serve un intervento immediato. I cittadini sono stanchi, e non si può fare finta di niente. Questa non è solo una questione tecnica o amministrativa, è una questione di dignità e sicurezza pubblica.



