Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
08/08/2025 18:15:00

Marsala: il lungomare Mediterraneo è al buio. E siamo in piena estate...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754669743-0-marsala-il-lungomare-mediterraneo-e-al-buio-e-siamo-in-piena-estate.jpg

 

 Siamo in pieno agosto, ma c'è un dettaglio inquietante che ormai da anni accompagna le serate di chi percorre la SP84, una delle arterie più trafficate del periodo estivo: è completamente al buio.

 

Stiamo parlando della strada provinciale (Lungomare Mediterraneo) che collega Marsala a Petrosino, e in particolare del tratto che porta ai frequentatissimi lidi sud di Marsala, meta balneare per migliaia di cittadini e visitatori. Un tratto stradale buio, pericoloso, privo di illuminazione pubblica, nonostante le numerose segnalazioni.

 

Questa non è una novità, ma un problema cronico. La SP84 è al buio da anni, e ogni estate diventa teatro di rischi evitabili, di paura e di rabbia. È una situazione indegna per una città che si definisce turistica.

 

Serve un intervento immediato. I cittadini sono stanchi, e non si può fare finta di niente. Questa non è solo una questione tecnica o amministrativa, è una questione di dignità e sicurezza pubblica.