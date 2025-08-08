Marsala: il Welcome Terminal del porto ancora chiuso. Ora si attende la Regione...

08/08/2025 19:32:00

Siamo in piena estate e il Welcome Terminal del porto di Marsala resta chiuso. Noi di Tp24 ce ne siamo occupati più volte. L’ultima volta lo scorso 5 luglio. Una struttura pensata per accogliere i viaggiatori in partenza verso le Egadi, dotata di sala d’attesa, servizi igienici e infopoint, che continua a non essere utilizzata.

Realizzato e consegnato “chiavi in mano” nel novembre del 2022, il terminal è stato trasferito dal Demanio Marittimo al Comune di Marsala, con l’obiettivo di renderlo pienamente operativo. I lavori per luce e acqua, a carico dell’amministrazione, sono stati completati solo a giugno 2025, dopo anni di incomprensibile ritardo.

A proporre una possibile svolta è stata, la scorsa primavera, la Pro Loco di Marsala, che ha chiesto al Comune di poter utilizzare parte degli spazi gratuitamente per attività informative rivolte ai turisti.

La Giunta comunale ha accolto la proposta, ma ora si attende il nulla osta da parte della Regione Siciliana. Il Comune ha trasmesso la richiesta a Palermo.

Nella delibera approvata è inoltre previsto un bando pubblico per l’assegnazione di parte dei locali alla biglietteria per i collegamenti con le Egadi. Ma, al momento, è tutto sospeso.

Il risultato? Una struttura strategicamente collocata e una stagione turistica che passa senza che il terminal possa svolgere la funzione per cui è stato progettato.



