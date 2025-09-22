Castellammare: completati i lavori di illuminazione e messa in sicurezza a Cala Marina

22/09/2025 14:30:00

Sono stati ultimati a Cala Marina con oltre un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti, i lavori di messa in sicurezza di via Cerda e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione lungo via don Leonardo Zangara, il suggestivo lungomare cittadino.

Gli interventi, realizzati dalla ditta Home Improvement di Castellammare del Golfo per un importo complessivo di 123 mila euro, sono stati finanziati dal Flag Golfi di Castellammare e Carini.

I lavori hanno interessato due aree principali: Via Cerda, nei pressi del piazzale del porto, dove sono state installate nuove barriere stradali di protezione per ridurre i rischi di incidenti, in particolare lungo il tratto a valle della curva che conduce al porto. Via don Leonardo Zangara, cuore pulsante della cala marina, dove l’impianto di illuminazione ormai obsoleto è stato sostituito con un sistema moderno ed efficiente. Le nuove luci coprono il tratto dalla Capitaneria di porto fino al piazzale Stenditoio, migliorando la visibilità e la sicurezza soprattutto nelle ore notturne.

«Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza stradale e per la qualità della vita dei cittadini e dei turisti che ogni anno visitano la nostra città – dichiarano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni D’Aguanno –. La nuova illuminazione della cala marina rende più fruibile il lungomare, mentre la messa in sicurezza di via Cerda garantisce maggiore tutela per chi percorre quel tratto. Grazie al sostegno del Flag abbiamo restituito alla comunità un’area più sicura e accogliente».

Il cronoprogramma prevedeva la conclusione delle opere entro il 22 novembre, ma la rapidità di esecuzione ha permesso di consegnare l’opera pubblica con oltre un mese di anticipo, rendendo subito disponibile uno dei luoghi simbolo di Castellammare del Golfo in una veste rinnovata, più sicura e più luminosa.



