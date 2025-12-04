Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
04/12/2025 09:00:00

Petrosino: teatro, concerti, proiezioni, ecco il calendario delle manifestazioni natalizie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/petrosino-teatro-concerti-proiezioni-ecco-il-calendario-delle-manifestazioni-natalizie-450.jpg

A Petrosino si accende l’atmosfera natalizia. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Anastasi, ha presentato il Calendario Natale 2025, un programma ricco di appuntamenti che animerà il mese di dicembre e i primi giorni del nuovo anno, con eventi pensati per tutte le fasce d’età.

 

Il cartellone propone spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, attività sportive, iniziative culturali e momenti dedicati ai più piccoli. Un’offerta variegata, strutturata per coinvolgere famiglie, giovani e anziani, con l’obiettivo — spiegano dal Comune — di “offrire occasioni di condivisione e riscoprire lo spirito autentico del Natale”.

 

Il programma prenderà ufficialmente il via il 7 dicembre, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale su viale Giacomo Licari. Nella stessa giornata partiranno anche le prime attività al Centro Polivalente, che per quasi un mese ospiterà quotidianamente spettacoli, laboratori, incontri e momenti ricreativi fino al 4 gennaio.

L’amministrazione ha invitato cittadini e famiglie a partecipare numerosi, sottolineando come il periodo natalizio rappresenti un’occasione per “rafforzare il senso di comunità, condividere serenità e custodire le tradizioni che uniscono Petrosino”.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente