Petrosino: teatro, concerti, proiezioni, ecco il calendario delle manifestazioni natalizie

04/12/2025 09:00:00

A Petrosino si accende l’atmosfera natalizia. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Anastasi, ha presentato il Calendario Natale 2025, un programma ricco di appuntamenti che animerà il mese di dicembre e i primi giorni del nuovo anno, con eventi pensati per tutte le fasce d’età.

Il cartellone propone spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, attività sportive, iniziative culturali e momenti dedicati ai più piccoli. Un’offerta variegata, strutturata per coinvolgere famiglie, giovani e anziani, con l’obiettivo — spiegano dal Comune — di “offrire occasioni di condivisione e riscoprire lo spirito autentico del Natale”.

Il programma prenderà ufficialmente il via il 7 dicembre, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale su viale Giacomo Licari. Nella stessa giornata partiranno anche le prime attività al Centro Polivalente, che per quasi un mese ospiterà quotidianamente spettacoli, laboratori, incontri e momenti ricreativi fino al 4 gennaio.

L’amministrazione ha invitato cittadini e famiglie a partecipare numerosi, sottolineando come il periodo natalizio rappresenti un’occasione per “rafforzare il senso di comunità, condividere serenità e custodire le tradizioni che uniscono Petrosino”.



