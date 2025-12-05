Mazara: al via i lavori sostituzione della rete idrica a Borgata Costiera e Mazara Due

05/12/2025 17:04:00

Sono partiti ieri i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica nei quartieri Borgata Costiera e Mazara Due. L’intervento, che durerà circa 60 giorni, prevede la sostituzione completa di 2 chilometri e 700 metri di condotta, un’opera attesa da anni dai residenti.

A darne comunicazione è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Mazara del Vallo, Vito Torrente: «Si tratta di un intervento necessario su una rete troppo vecchia e soggetta a continui guasti. Abbiamo preso un impegno con i residenti e lo stiamo mantenendo. Finora abbiamo fronteggiato rotture e perdite con riparazioni tampone e autobotti, ma era ormai indispensabile procedere con una sostituzione radicale».

L’opera sarà realizzata con un investimento complessivo di poco superiore ai 160 mila euro, suddivisi tra fornitura del materiale e lavori di esecuzione:

Con determinazione n. 2162 del 14 ottobre 2025, il settore tecnico ha acquistato tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali dalla società Trading srl di Palermo, per un importo di circa 70.400 euro .

I lavori sono stati affidati all’impresa Di Majo Roberto di Mazara del Vallo, per un importo contrattuale di circa 90.600 euro, come da determinazione n. 2238 del 22 ottobre 2025.

A dirigere i lavori sarà l’ingegnere Piero Passalacqua, coadiuvato dal collaboratore amministrativo Pasquale Timpone dell’Ufficio tecnico comunale.

«Interventi mirati, poco costosi ma risolutivi – conclude Torrente – che consentiranno finalmente ai due quartieri di avere una rete efficiente e moderna».



