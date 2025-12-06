Castellammare: il limite di velocità dell'autovelox "Fraginesi" sale a 70 Km/h

06/12/2025 08:55:00

L’autovelox installato al chilometro 34+800 della statale 187, in contrada Fraginesi, era entrato in funzione il 15 marzo 2024 e in pochi mesi era diventato un incubo per migliaia di automobilisti diretti verso Scopello, Guidaloca o San Vito Lo Capo. Il limite di 50 km/h, considerato troppo restrittivo per quel tratto, aveva infatti generato un numero elevatissimo di infrazioni, soprattutto durante l’estate, dando origine a polemiche, ricorsi e malumori da parte degli utenti della strada.

Adesso, dopo mesi di incontri e richieste formali da parte dell’amministrazione comunale, il limite è stato finalmente rivisto. L’Anas ha firmato l’ordinanza che eleva la velocità massima a 70 km/h nelle porzioni della SS187 considerate idonee dal punto di vista tecnico e della sicurezza. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra le progressive chilometriche 14+750 e 37+250, dove finora si applicava il limite dei 50 km/h.

Il sindaco Fausto: “Un limite adeguato e sicuro”

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che commenta: «Siamo soddisfatti perché dopo mesi di confronti tecnici e richieste formali, l’Anas ha accolto le nostre istanze e ha innalzato il limite di velocità sulla statale 187 a 70 km/h, nei tratti idonei. È un risultato importante, atteso e necessario, che restituisce equilibrio, sicurezza e buon senso alla circolazione».

La revisione del limite è arrivata dopo ulteriori sopralluoghi e dopo che l’Anas ha evidenziato come, a seguito degli interventi di consolidamento dei costoni rocciosi e di sistemazione del piano viabile, le caratteristiche geometriche della strada consentissero in sicurezza l’adeguamento a 70 km/h.

Dove restano i 50 km/h

Non tutto il tratto sarà però uniformato al nuovo limite. Rimangono i 50 km/h e il divieto di sorpasso: in prossimità degli svincoli, negli innesti a raso, nelle curve con raggio ridotto. E proprio in quel tratto, al km 34+800, resta attivo l’autovelox che in un anno ha elevato decine di migliaia di sanzioni, diventando uno dei più discussi della provincia.

“Un limite deve essere credibile, non una vessazione”

Il sindaco Fausto aggiunge: «Un limite, per essere rispettato, deve essere credibile e giustificato. Ringrazio la direzione Anas per aver accolto l’invito a riesaminare un limite che deve nascere da effettive necessità di sicurezza e non può essere vissuto come una vessazione. Questo aggiornamento restituisce credibilità alla segnaletica e favorisce un comportamento più corretto da parte degli utenti». Secondo il Comune, il nuovo limite garantirà una maggiore fluidità del traffico, soprattutto nei periodi di punta estivi, quando migliaia di veicoli convergono verso Guidaloca, Scopello e le località costiere.

Inserito nell’elenco ufficiale dei dispositivi omologati

Intanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco aggiornato dei dispositivi omologati e autorizzati in Italia: tra questi figura anche l’autovelox di Castellammare del Golfo. Una misura che, secondo il Comune, «offre maggiore trasparenza agli utenti della strada, in un momento in cui tanti automobilisti chiedono chiarimenti sulla legittimità degli impianti».



