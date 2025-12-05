Petrosino, domenica 7 dicembre l'accensione dell'Albero di Natale

05/12/2025 19:07:00

A Petrosino è tutto pronto per dare ufficialmente il via al Natale 2025. L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prendere parte ai momenti di festa che, tra musica, luci e attività dedicate ai più piccoli, segneranno l’inizio delle celebrazioni natalizie.

L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 7 dicembre, alle 19.00, in Viale Giacomo Licari, dove si terrà la tradizionale accensione dell’Albero di Natale. Un momento particolarmente atteso dalla comunità, che sarà accompagnato dall’esibizione dei Picciotti di Via Cafiso e della band musicale dell’Istituto Nosengo, pronti a riempire l’atmosfera di note e spirito festoso.

Ma la magia non si fermerà qui. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, sempre in Viale Giacomo Licari, dalle 16.00 prenderà vita il Magic Christmas, un vero e proprio villaggio natalizio pensato per stupire bambini e famiglie. Gonfiabili a tema, zucchero filato, pop corn colorati e caramellati, mascotte giganti come Babbo Natale, l’Elfo e il Pupazzo di Neve, regalini, musica e tante attività renderanno il pomeriggio una festa continua.

Un’iniziativa che il Comune di Petrosino propone per valorizzare il senso di comunità e lo spirito del Natale, creando occasioni di incontro e condivisione.



