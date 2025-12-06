Sezioni
Calatafimi, incontro tra Comune e Unicredit per favorire famiglie e imprese

Si è svolto nelle scorse a Comune di Calatafimi Segesta, un incontro istituzionale tra il sindaco Francesco Gruppuso e Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per la provincia di Trapani. Un confronto definito da entrambe le parti “costruttivo e cordiale”, pensato per rafforzare il rapporto tra l’istituto di credito e il territorio.

 

Mancini ha illustrato al primo cittadino gli interventi di potenziamento che hanno interessato negli ultimi mesi la filiale UniCredit di Calatafimi Segesta. L’obiettivo dichiarato della banca è continuare a essere una vera “Banca del Territorio”, vicina alle famiglie e alle imprese in tutte le fasi del loro percorso, garantendo supporto, servizi e consulenza dedicata.

Il sindaco Gruppuso ha sottolineato la vivacità del tessuto imprenditoriale locale, la resilienza della comunità e il valore delle tradizioni calatafimesi. Da qui l’apertura a intensificare la collaborazione con UniCredit, con l’intento di assicurare ai cittadini condizioni più favorevoli e strumenti utili alla crescita economica, allo sviluppo del centro storico e al sostegno delle attività produttive.

Mancini ha confermato l’impegno della banca nell’accompagnare imprese e famiglie nell’accesso al credito, anche attraverso prodotti abbinati a garanzie pubbliche. Strumenti che – ha spiegato – possono essere utilizzati sia per nuovi investimenti sia per esigenze di liquidità corrente.

Gruppuso ha ribadito l’importanza di una partnership stabile tra l’amministrazione comunale e UniCredit, per mettere a disposizione del territorio opportunità concrete e misure capaci di facilitare la crescita economica locale.

L'incontro, al quale erano presenti anche il vicesindaco Fascella, l'assessore Fiorello, il direttore provinciale dott. Marrone e la direttrice della filiale dott.ssa Fontana, è stato definito un passaggio significativo nella direzione di una collaborazione sempre più stretta tra Comune e banca, con un'attenzione particolare alle famiglie, alle imprese e alle realtà sociali del territorio.









