Cronaca

» Incidenti
08/08/2025 17:03:00

Marsala: scontro auto moto all'incrocio tra via Mazzini e Dello Sbarco. Ferito un ragazzo

Un ragazzo alla guida di uno scooter è rimasto ferito nello scontro con una Fiat Panda, avvenuto intorno alle 16:00, all'incrocio tra la via Mazzini e la via dello Sbarco a Marsala. Il giovane è stato soccorso dai sanitari di un'ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" per i controlli del caso, le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. 

 

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente:  la donna al volante dell'utilitaria, che saliva dalla via Dello Sbarco non ha dato precedenza alla sua destra al giovane in moto. C'è da sottolineare, però, che chi proviene in questo caso dalla via Dello Sbarco e si immette sulla via Mazzini, ha la visuale in parte occupata sulla propria destra dalla presenza del gazebo di una attività commerciale, presente sul marciapiede. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, una pattuglia dei vigli urbani di Marsala.