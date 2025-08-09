Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
09/08/2025 10:48:00

Incendi in Sicilia, il M5S attacca: “Governo Schifani inefficace"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754642976-0-incendi-in-sicilia-il-m5s-attacca-governo-schifani-inefficace.jpg

«La Regione gestisce la prevenzione degli incendi in modo blando e inefficace». Non usa mezzi termini la deputata regionale Roberta Schillaci, vicepresidente del gruppo del Movimento Cinque Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, che torna a puntare il dito contro la gestione dell’emergenza roghi da parte del governo Schifani.

L’affondo arriva dopo gli ultimi incendi che hanno colpito diverse aree dell’Isola, riportando in primo piano un tema strutturale che si ripresenta puntualmente ogni estate, spesso senza risposte all’altezza.

“Il governo Schifani ignora le proposte e rifiuta il confronto”

Schillaci denuncia anche il mancato ascolto da parte della Giunta regionale nei confronti di realtà impegnate nel territorio:

“Il governo ha negato il confronto ad alcune associazioni che chiedevano di discutere sulle modalità di controllo e repressione degli incendi. È un segnale di chiusura che non possiamo accettare. Abbiamo tantissime proposte, già pronte sul tavolo, e chiediamo che vengano prese in considerazione”.

Il M5S rilancia così il tema della prevenzione intelligente, con strumenti avanzati e un approccio integrato che guardi al futuro.

Droni, IA e modelli previsionali: il piano Schillaci

Tra le proposte messe nero su bianco, la deputata elenca:

  • Investimenti in droni dotati di sensori avanzati per il monitoraggio in tempo reale del territorio;
  • Utilizzo di telecamere a infrarossi;
  • Modelli previsionali integrati per i sistemi di allerta precoce;
  • Analisi dei dati ambientali tramite intelligenza artificiale;
  • E soprattutto, formazione del personale, perché – avverte Schillaci – “non bastano le tecnologie, serve gente preparata a usarle, soprattutto in condizioni di emergenza”.

Non mancano le frecciate: “Servono droni veri, non quelli che cadono col primo colpo di vento”.

"Già falliti nel 2023, non ripetiamo lo stesso copione"

Il Movimento Cinque Stelle parla apertamente di un fallimento sistemico, già evidenziato con i devastanti incendi del 2023 e replicato, secondo la deputata, con i roghi di questi giorni. Da qui la presentazione di un ordine del giorno all’Ars per impegnare formalmente il governo Schifani a investire in tecnologie e formazione, e a riaprire il dialogo con le realtà locali.

“La prevenzione degli incendi non può essere gestita con mezze misure e silenzi. La Sicilia brucia, e chi governa deve assumersi la responsabilità di affrontare la questione in maniera seria e strutturale”, conclude Schillaci.