Notti di San Lorenzo tra blues, sagre e spettacoli in provincia di Trapani

09/08/2025 06:00:00

Dal blues di piazza alle note della lirica, passando per sagre, teatro classico e notti sotto le stelle: il weekend del 9 e 10 agosto in provincia di Trapani offre un calendario fitto di appuntamenti:

ALCAMO - Dopo cinque anni di assenza, il Summertime Blues Festival torna ad animare l’estate alcamese. La XXVI edizione si svolgerà il 10 e 11 agosto 2025, nella consueta cornice di Piazza Ciullo ad Alcamo, con inizio concerti alle ore 20.30 e ingresso gratuito.Il festival, considerato uno dei più importanti del Sud Italia per il genere blues, è organizzato dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group, con la direzione artistica di Francesco Campo. Domenica 10 agosto si esibiranno La Caña, con un progetto che fonde blues e jazz, e Jane Jeresa, potente voce soul e gospel, accompagnata dalla band Morblus del chitarrista Roberto Morbioli. Lunedì 11 agosto sarà la volta della Freedom Gaza Blues Band, seguita dai Wiggers Blues, tra le formazioni più apprezzate della scena isolana. Gran finale con lo storico bluesman Max Garrubba, che proporrà un set acustico affiancato dal pianista Francesco Balletti, prima della jam session conclusiva con i musicisti del festival. Due anteprime si terranno l’8 e il 9 agosto presso Hosteria Desco 2.0 (Piazzetta Vespri, 1 – Alcamo) con inizio alle 21.00: protagonisti i Los Maneiros e il Nicolò Vitale Blues Trio. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale: Summertime Blues Festival.

SANTA NINFA - Santa Ninfa accoglie la XXVIII edizione della sagra della salsiccia, in programma il 9 e 10 agosto, con un’attenzione particolare alla qualità e alla tracciabilità del prodotto: ogni stand indicherà lotto di provenienza e dati di macellazione. L’evento, sostenuto anche dal Libero Consorzio provinciale di Trapani, è organizzato dal Comune con 42 attività locali e si svolgerà lungo viale Pio La Torre e viale Piersanti Mattarella. Oltre alle degustazioni tradizionali, saranno proposti piatti venezuelani a base di salsiccia, come arepas e empanadas, insieme a varianti locali come arancine e busiate. Previsti musica dal vivo, punti ristoro, opzioni senza glutine, musei aperti gratuitamente e spettacoli pirotecnici finali. Per l’occasione sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito con servizio navetta dall’area artigianale al centro della festa.

SELINUNTE - Sabato 9 agosto alle 21 debutto nazionale per l'inedito “Danza delle Baccanti. Da Van Gogh a Frida Kahlo”, omaggio all'arte, attraverso la musica, il teatro ed il mito, pensato e messo in scena da Remo Anzovino. La musica del suo pianoforte si cucirà all’armonica di Giuseppe Milici, al basso di Filippo De Salvo e alla voce recitante di Sergio Vespertino che interpreterà i tormenti creativi di Frida Kahlo, Vincent Van Gogh e Paul Gauguin. Biglietto: 15 euro. Domenica 10 agosto alle 21: nella notte di San Lorenzo si leveranno i “Carmina Burana” nell’interpretazione del Coro Lirico Siciliano e dell’ensemble orchestrale in residence, proposti per la prima volta in forma scenica così come lo stesso Carl Orff li aveva voluti e rappresentati per la prima volta nel 1937 alla Staatsoper di Francoforte. I Carmina Burana sono respiri di emozioni e colori delicati e al tempo stesso travolgenti. Regia di Salvo Dolce. Protagonista una vera star della lirica e del belcanto come il soprano sudcoreano Sumi Jo. Biglietti: 33-20 euro.

SEGESTA - Sabato 9 e domenica 10 agosto, ore 19.30: Orestea da Eschilo, regia di Daniele Salvo, con giovani compagnie under 35. – Domenica 10 agosto, ore 5.00: Polifemo innamorato, racconto di Giovanni Calcagno all’alba. – Domenica 10 agosto, Notte di San Lorenzo: Miti celesti, osservazione astronomica-spettacolo al Tempio Dorico (prima nazionale). Tre turni: 21.15, 22.15, 23.15. Lunedì 11 agosto, ore 19.30: Medea di Seneca, regia di Daniele Salvo. Biglietti su: segestateatrofestival.com

MARSALA - Sabato 9 agosto, alle 21:30, l’ex base aeronautica dello Stagnone di Marsala ospita una nuova milonga di tango argentino. Una serata aperta a tutti, tra musica, danza e atmosfera suggestiva, con la selezione musicale di TDJ Alessandro Scaglione. Arrivano tangueri da tutta la Sicilia. L’evento è parte della vivace scena del tango sull’isola.

TRAPANI - Domenica 10 agosto alle 21, al Chiostro San Domenico , la 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese propone “Ascoltare è/e vedere, vedere è/e ascoltare”. Sul palco, il pianoforte e la voce di Dante Fasullo e il sax di Edoardo Donato dialogheranno con la pittura estemporanea di Massimiliano Errera. Un omaggio a Duke Ellington e brani originali faranno da colonna sonora a un’esperienza artistica che unisce suono e immagine.

MARSALA - Domenica 10 agosto, l’Isola Lunga nello Stagnone di Marsala sarà lo scenario di “Il suono delle stelle”, evento promosso da KirArt in collaborazione con SEI – Saline Ettore e Infersa. A partire dalle 20.30, la Notte di San Lorenzo sarà accompagnata dal concerto del Wave Trio, formato da Giuseppe Pipitone al basso, Giuseppe Nuccio a batteria e percussioni e Giuseppe Salerno al piano elettrico. Il gruppo proporrà un viaggio nella musica brasiliana, tra samba, bossa nova, jazz e influenze contemporanee, con brani di Hermeto Pascoal, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque e João Donato. La serata prevede anche una cena sotto le stelle con degustazione di prodotti tipici siciliani, curata da SEI – Ettore Infersa. L’isola si raggiunge in barca dalle Saline Ettore e Infersa con una traversata di circa venti minuti; le partenze sono previste alle 18 o alle 19, mentre il rientro è fissato per le 23. La prenotazione può essere effettuata sul sito seisaline.it/isola-lunga o chiamando il numero 340 1934247; per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0923 733003.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 10 agosto, nella sede della Lega Navale di Mazara del Vallo, si terrà la quarta edizione di Stelle sul Mazzaro, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio. In programma una masterclass sul vitigno Grillo, la consegna di riconoscimenti a sette mazaresi distinti in vari ambiti, spettacoli musicali e di danza, una sfilata di moda e il “Villaggio del Gusto” con piatti locali e cucine del Mediterraneo. La serata si chiuderà con i fuochi d’artificio sul porto canale. Ingresso gratuito con prenotazione.

SEGESTA - Domenica 10 agosto, alle 5 del mattino, il Teatro Antico di Segesta inaugura il primo appuntamento “all’alba” della stagione con “Polifemo innamorato”, racconto di Giovanni Calcagno arricchito dalle marionette corporee di Bianca Bonaconza, dai danzatori Vanessa Lisi e Marco Di Dato, e dalle musiche di Puccio Castrogiovanni. Lo spettacolo intreccia narrazione, danza e sonorità che spaziano dall’italiano al greco antico, dal siciliano al veneto e al napoletano. In serata, in occasione della Notte di San Lorenzo, il Tempio Dorico ospita “Miti celesti” (alle 21.15, 22.15 e 23.15), prima nazionale realizzata da Urania – Planetario e Museo astronomico di Palermo – che unisce narrazione, proiezioni astronomiche e musica dal vivo per un’esperienza immersiva di osservazione del cielo. Nel weekend, spazio anche ai classici: Sabato 9 e domenica 10 agosto, ore 19.30, “Orestea – una suite da Eschilo” con i 23 giovani attori dell’Accademia dell’INDA di Siracusa, diretti da Daniele Salvo. Lunedì 11 e martedì 12 agosto, ore 19.30, “Medea” di Seneca, sempre per la regia di Salvo, interpretata da Melania Giglio. Biglietti disponibili sul sito del Segesta Teatro Festival (segestateatrofestival.com), al botteghino di Segesta, su Vivaticket e Coopculture. È valida la Carta del Docente.

CALATAFIMI SEGESTA - Sabato 9 e domenica 10 agosto Calatafimi Segesta ospita la prima edizione di Scalinart 2025. L’evento animerà il centro storico con mostre, arte di strada, musica, degustazioni e osservazioni stellari. Protagonista anche la Sagra della Cassatedda, con un’attenzione ai prodotti senza glutine. Promossa dal Comune e curata da Cavalieri 360 APS, la manifestazione celebra cultura e tradizioni locali.

SALEMI - La rassegna teatrale di Salemi festeggia dieci anni e lo storico “omino di legno” si presenta in abito da festa. L’edizione 2025 conferma la missione di valorizzare il Teatro del Carmine, accogliendo artisti locali e nazionali e un pubblico trasversale. In programma: il 9 agosto “Capitan Seniu” di Nino Martoglio con Facemu Teatro; il 20 agosto “Nel nome di Maria” di Chiara Gambino; il 24 agosto “Radio Belice non trasmette” di Giacomo Guarneri. Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito su prenotazione, inizieranno alle 21:15.

ALCAMO - Sabato 9 agosto Alcamo festeggia la 10ª Festa dell’Uva. Alle 18 sfilata di carretti siciliani da Piazza Castello, alle 20 pigiatura dell’uva in Piazza Ciullo.



