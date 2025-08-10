Sezioni
Cultura
10/08/2025 16:00:00

Mazara: presentato il Festino di San Vito 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754821175-0-mazara-presentato-il-festino-di-san-vito-2025.jpg

Mazara del Vallo ospiterà dal 17 al 24 agosto l’edizione 2025 del Festino di San Vito, evento che unisce celebrazioni religiose, spettacoli e iniziative culturali.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella chiesa di San Michele, dove durante l’anno è custodita la statua argentea del santo patrono. Comune e Diocesi hanno confermato la volontà di mantenere e sviluppare la tradizione, con un programma ideato dalla direttrice artistica Carla Favata.

 

L’edizione di quest’anno prevede otto giorni di appuntamenti. Tra i momenti principali, il corteo a quadri viventi di giovedì 21 agosto, con la partecipazione di circa 400 figuranti provenienti da Mazara, dal resto d’Italia e dall’estero. Il corteo includerà artisti, musicisti, ballerini e cantanti, con il coro di voci bianche diretto da Francesca Ferro, la voce recitante di Katiusca Falbo e costumi realizzati da Rosalba D’Annibale.

 

Secondo quanto dichiarato dal vicario foraneo don Giuseppe Alcamo, durante la Notte Bianca alcune chiese rimarranno aperte per momenti di preghiera.

Il Festino è organizzato dal Comune e dalla Diocesi di Mazara con il patrocinio della Regione Siciliana e il supporto di Collage spa. L’evento, oltre alla processione religiosa, propone spettacoli e attività che coinvolgono cittadini e visitatori. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: https://festinosanvito.mazaravalley.info/



