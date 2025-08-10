Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
10/08/2025 17:35:00

Stamattina la prima "alba" al Segesta Teatro Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754840314-0-stamattina-la-prima-alba-al-segesta-teatro-festival.jpg

Uno spettacolo all’alba è uno stacco: fermi il tempo e come per magia, ti ritrovi in quel preciso momento sospeso tra notte e giorno”. Giovanni Calcagno ha voluto attendere l’alba con gli spettatori stamattina (10 agosto) al Teatro Antico di Segesta, cucendo la storia ironica di un mostro, un Polifemo innamorato. La narrazione si è intrecciata con l’azione danzata delle grandi marionette corporee  di Bianca Bonaconza e i movimenti dei due danzatori, Vanessa Lisi e Marco Di Dato, giovani promesse di Scenario Pubblico.


E ieri sera (sabato 9 agosto, con replica stasera, domenica 10 agosto alle 19.30) il Segesta Teatro festival diretto da Claudio Collovà ha ospitato anche una giovane Orestea affidata ai neodiplomati dell’Accademia del dramma antico dell’Inda di Siracusa. “Abbiamo raccontato l’idea di fondazione di giustizia. Il momento in cui ad Atene si passa dalla legge del taglione al primo esempio di tribunale del popolo” spiega il regista Daniele Salvo che lunedì alle 19.30 firma anche la “Medea” di Seneca affidata a Melania Giglio.È una tragedia latina, un testo scuro, Medea è un ministro dell’Aldilà che fa appello alla dimensione più nera del nostro essere”.

 



Cultura | 2025-08-10 17:35:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/stamattina-la-prima-alba-al-segesta-teatro-festival-250.jpg

Stamattina la prima "alba" al Segesta Teatro Festival

“Uno spettacolo all’alba è uno stacco: fermi il tempo e come per magia, ti ritrovi in quel preciso momento sospeso tra notte e giorno”. Giovanni Calcagno ha voluto attendere l’alba con gli spettatori stamattina (10...

Cultura | 2025-08-10 16:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/mazara-presentato-il-festino-di-san-vito-2025-250.jpg

Mazara: presentato il Festino di San Vito 2025

Mazara del Vallo ospiterà dal 17 al 24 agosto l’edizione 2025 del Festino di San Vito, evento che unisce celebrazioni religiose, spettacoli e iniziative culturali.La manifestazione è stata presentata questa mattina nella chiesa...