Corpo Forestale, 369 assunzioni in due anni in Sicilia

10/08/2025 09:13:00

Via libera all'assunzione di 255 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana nel corso del 2025. Lo ha stabilito il governo Schifani apprezzando, nella seduta odierna di giunta, la proposta di scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale del 2021, avviata utilizzando le risorse previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027. Altri 114 idonei potranno successivamente entrare nel Corpo forestale nel 2026. Le assunzioni, nel biennio, saranno in tutto 369.

Nei prossimi mesi di quest'anno, dunque, l'organico si rafforzerà con i 46 vincitori iniziali del concorso e con 208 nuovi reclutamenti, dei quali 20 unità in comando e 188 provenienti dallo scorrimento della graduatoria. Una sola unità sarà integrata in ottemperanza di una sentenza del tribunale di Termini Imerese, in seguito a contenzioso.

«Oggi - afferma l'assessore al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino - viene compiuto quel passo avanti atteso da tempo nella riforma e nella riorganizzazione del settore, un punto di svolta nella soluzione delle criticità derivanti dalla carenza di personale. Abbiamo puntato a velocizzare le assunzioni attraverso lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso, facendo leva su una recente norma nazionale. Otteniamo così un notevole risparmio di tempo e di risorse per la pubblica amministrazione e andiamo incontro alle legittime aspettative di tanti giovani siciliani risultati idonei, che da tempo attendevano risposte. Ora finalmente potranno entrare in servizio. Quello del Corpo forestale - aggiunge l'assessore - è personale qualificato, in divisa, assunto con un corso-concorso per cui gli idonei, una volta esperita la visita medica, verranno adeguatamente preparati ad assolvere al loro importante compito di prevenzione, tutela ambientale, difesa del nostro territorio e di valorizzazione del patrimonio boschivo».



