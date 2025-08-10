Sicilia: 10,3 milioni di euro per nuovi scuolabus

10/08/2025 22:36:00

«Il via libera alla manovra ter consente al governo Schifani di portare, complessivamente, a oltre 10,3 milioni di euro lo stanziamento per l’acquisto di nuovi scuolabus. Sono davvero orgoglioso di questo risultato, raggiunto anche grazie alla sensibilità di tutti parlamentari regionali, che ringrazio, perché con questa misura garantiamo il diritto allo studio e alla mobilità agli studenti siciliani». Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo l’ok dell’Ars alla legge di variazione di Bilancio.



«Ad aprile scorso avevamo pubblicato un avviso – ricorda l’assessore – al quale hanno partecipato 140 Comuni, in pratica un terzo delle amministrazioni locali dell’Isola, ma siamo riusciti a finanziare poche richieste, perché i fondi erano limitati. Ora, grazie a queste nuove risorse, tutti gli enti che hanno partecipato al bando potranno ottenere un contributo fino a 75 mila euro per acquistare nuovi veicoli, perché la Regione è in grado di finanziare tutte le domande pervenute. Con questo intervento, i nostri studenti e le nostre studentesse potranno andare a scuola su mezzi nuovi e più efficienti e di questo vado particolarmente fiero».







