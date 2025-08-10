Sezioni
Cronaca

10/08/2025 10:20:00

Marsala, incidente in via Trapani: stanno bene i due giovani coinvolti

Buone notizie dopo il grave incidente avvenuto prima dell'alba di oggi, domenica 10 agosto 2025, in via Trapani a Marsala. I due giovanissimi a bordo della Lancia Ypsilon, cappottata intorno alle 4:15 poco dopo l’incrocio con via Trieste, non hanno riportato conseguenze gravi.

Dopo i soccorsi e il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, per la ragazza – inizialmente sottoposta a diversi controlli per escludere complicazioni – le dimissioni sono arrivate questa mattina intorno alle 9. Il ragazzo, invece, ha riportato soltanto un trauma al braccio e non è stato necessario alcun ricovero.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.