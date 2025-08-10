Sezioni
Cultura

» Sociale
10/08/2025 06:00:00

Gabriele Stabile: "Ecco perché giovani e studenti a Trapani devono essere più attivi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-08-2025/1754376564-0-gabriele-stabile-ecco-perche-giovani-e-studenti-a-trapani-devono-essere-piu-attivi.jpg

Parla Gabriele Stabile, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Trapani. L'intervista, curata da Vhope, offre una panoramica completa sulle future iniziative della Consulta e sul suo ruolo nel panorama educativo provinciale.

Durante il colloquio, Stabile delinea la sua visione e ha condiviso i principali obiettivi della Consulta per il prossimo anno accademico. La discussione si è focalizzata sulle sfide e le opportunità che attendono gli studenti, evidenziando l'importanza di una rappresentanza equa e inclusiva per tutte le scuole della provincia, comprese quelle situate in aree periferiche.

Progetti e Collaborazioni Future Il Presidente ha illustrato i progetti più significativi in cantiere, ponendo un'attenzione particolare sulla collaborazione con le istituzioni locali per un impatto tangibile. Tra le iniziative principali, Stabile ha sottolineato il suo forte impegno nel promuovere il supporto psicologico per i giovani delle scuole, un tema che ritiene fondamentale per il benessere degli studenti.

Coinvolgimento e Comunicazione La Consulta intende favorire una maggiore partecipazione studentesca attraverso nuovi canali di comunicazione e meccanismi per raccogliere feedback diretto, assicurando che la voce di ogni studente sia ascoltata e valorizzata.

Sfide e Visione a Lungo Termine L'intervista ha toccato anche argomenti personali e motivazionali. Stabile ha riflettuto sulle ragioni della sua candidatura, sulle competenze acquisite e sui momenti chiave del suo mandato. Ha condiviso il suo punto di vista sull'Università di Trapani e ha lanciato un forte messaggio agli studenti sull'importanza di partecipare attivamente alla vita scolastica e civica, oltre a rivolgere un appello alla politica locale e regionale. Il suo messaggio a chi lo succederà è stato un momento particolarmente toccante, svelando un profondo senso di responsabilità e dedizione.