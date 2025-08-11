Sezioni
Sport

» Basket
11/08/2025 13:56:00

Ultimatum del Comune di Trapani ad Antonini: “Paghi o lasci il Palazzetto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754913531-0-ultimatum-del-comune-di-trapani-ad-antonini-paghi-o-lasci-il-palazzetto.jpg

È finita a muso duro l’ennesima riunione tra Comune di Trapani e SportInvest, la società di Valerio Antonini che gestisce il Palashark. Questa mattina, 11 agosto, a Palazzo d’Alì il tavolo si è chiuso senza un accordo sui 120mila euro di bollette arretrate per luce e acqua. L’amministrazione ha messo le carte in tavola: o si paga, oppure si restituiscono le chiavi dell’impianto.

Una richiesta che arriva dopo mesi di botta e risposta, diffide, accuse incrociate e tavoli tecnici finiti in nulla di fatto. L’assenza di pagamenti, unita alla mancata voltura delle utenze, è ormai al centro della contesa.

La reazione di Antonini non si è fatta attendere: in un video pubblicato su X, l’imprenditore ha definito “delinquenti della politica” gli amministratori di Trapani, ha annunciato di voler portare il Comune in tribunale e ha chiesto un incontro con il Prefetto, parlando di problemi di “ordine pubblico”. Secondo Antonini, la vicenda non riguarda solo questioni economiche ma sarebbe il frutto di una strategia per estrometterlo dalla città.

L’ultimatum segna uno spartiacque: da un lato il Comune, che rivendica il rispetto della convenzione e dei pagamenti dovuti; dall’altro Antonini, che trasforma la disputa in un caso politico-mediatico. E intanto il futuro del Palashark — e della stagione della Trapani Shark — resta appeso a un filo.