Basket: parte il Campionato di serie C per il NPMarsala, Domenica ospiterà Reggio Calabria

26/09/2025 07:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a vivere una stagione ricca di sfide e ambizioni nel campionato di Serie C Maschile Sicilia 2025-2026. La storica società sportiva della città siciliana si presenta ai nastri di partenza con un progetto giovane ma determinato a lasciare il segno nel panorama cestistico regionale. Il futuro della Nuova Pallacanestro Marsala poggia su una base solida fatta di giovani talenti locali e qualche elemento esperto, selezionati con cura dallo staff tecnico per costruire una squadra competitiva e coesa. L’obiettivo principale è consolidarsi nel campionato di Serie C, valorizzando il gioco di squadra e puntando a una crescita sportiva costante, mettendo al centro il lavoro degli allenatori e il coinvolgimento della comunità marsalese.

Per la stagione che sta per inaugurarsi, la società ha previsto una preparazione atletica intensa e un calendario di amichevoli calibrato per testare le potenzialità del gruppo, consapevole dell’importanza di un avvio ottimale. La Nuova Pallacanestro Marsala vuole inoltre rinnovare il proprio rapporto con i tifosi, vera spinta emotiva e motore per i ragazzi in campo, invitando la città a sostenere il team con partecipazione e passione. Con una dirigenza attenta e determinata a promuovere il basket come strumento di aggregazione e sviluppo sportivo a Marsala, la squadra ambisce a costruire un percorso di successo che possa portarla, nel medio termine, a risultati di prestigio e a diventare un punto di riferimento per i giovani appassionati di pallacanestro in Sicilia. La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con entusiasmo, impegno e la voglia di emozionare il proprio pubblico lungo un campionato di Serie C pieno di speranze e opportunità.

Gli occhi di tutta la città sono puntati su questo giovane gruppo che ambisce a grandi traguardi, in nome della tradizione sportiva di Marsala e della passione per il basket. Domenica 28 settembre alle ore 18 al Palamedipower di Marsala andrà in scena la prima gara di campionato di Serie C tra la Nuova Pallacanestro Marsala e la Dierre Reggio Calabria. Si tratta del match d’esordio per la formazione marsalese che punta ad iniziare con il piede giusto davanti al proprio pubblico. La Nuova Pallacanestro Marsala si presenta con un roster giovane e motivato, frutto di una costruzione attenta affidata al coach Peppe Grillo che ha scelto di puntare su talenti locali e confermare la freschezza della squadra. Il debutto casalingo rappresenta un importante banco di prova per testare la competitività di questa compagine nella stagione 2025-26.

L’avversaria Dierre Reggio Calabria è una squadra solida e agguerrita, abituata a competere con determinazione nei campionati regionali e capace di mettere in campo esperienza e fisicità. Sarà dunque un confronto che promette equilibrio e grande intensità, con la Dierre che proverà a imporsi anche in trasferta. I tifosi del basket marsalese sono chiamati a sostenere la squadra in questo esordio per aprire al meglio una stagione che si annuncia combattuta e appassionante.



