Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
21/09/2025 11:24:00

La Golfo Basket Woman Alcamo impegnata a Ragusa nel IX Memorial Francesco Passalacqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2025/la-golfo-basket-woman-alcamo-impegnata-a-ragusa-nel-ix-memorial-francesco-passalacqua-450.jpg

Secondo test stagionale per la Sicily by Car Alcamo Basket, che oggi, domenica 21 settembre, sarà protagonista al PalaMinardi di Ragusa nel IX Memorial “Francesco Passalacqua”, torneo che ormai rappresenta un appuntamento fisso del precampionato siciliano. Le alcamesi sfideranno ancora una volta la formazione ragusana della Virtus Eirene, già affrontata la scorsa settimana al PalaTreSanti nel primo impegno di precampionato. La squadra allenata da Vincenzo Ferrara arriva a questo appuntamento con una novità importante: il rientro di Metea Nikolic, che ha finalmente ripreso a lavorare a pieno regime con il gruppo. 

“Abbiamo recuperato Nikolic, che ha svolto due allenamenti completi senza problemi – ha spiegato coach Ferrara –. È una piena disponibilità che ci dà fiducia. In settimana abbiamo lavorato su tutto il campo, curando attacco e difesa. La partita di domenica ci ha lasciato diversi spunti: errori da correggere ma anche aspetti positivi da consolidare. In questa fase è fondamentale crescere passo dopo passo e farci trovare pronti per l’inizio della stagione”.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston