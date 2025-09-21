La Golfo Basket Woman Alcamo impegnata a Ragusa nel IX Memorial Francesco Passalacqua

21/09/2025 11:24:00

Secondo test stagionale per la Sicily by Car Alcamo Basket, che oggi, domenica 21 settembre, sarà protagonista al PalaMinardi di Ragusa nel IX Memorial “Francesco Passalacqua”, torneo che ormai rappresenta un appuntamento fisso del precampionato siciliano. Le alcamesi sfideranno ancora una volta la formazione ragusana della Virtus Eirene, già affrontata la scorsa settimana al PalaTreSanti nel primo impegno di precampionato. La squadra allenata da Vincenzo Ferrara arriva a questo appuntamento con una novità importante: il rientro di Metea Nikolic, che ha finalmente ripreso a lavorare a pieno regime con il gruppo.

“Abbiamo recuperato Nikolic, che ha svolto due allenamenti completi senza problemi – ha spiegato coach Ferrara –. È una piena disponibilità che ci dà fiducia. In settimana abbiamo lavorato su tutto il campo, curando attacco e difesa. La partita di domenica ci ha lasciato diversi spunti: errori da correggere ma anche aspetti positivi da consolidare. In questa fase è fondamentale crescere passo dopo passo e farci trovare pronti per l’inizio della stagione”.



