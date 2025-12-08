Sezioni
08/12/2025 13:15:00

Basket Femminile: la Sicily by Car Alcamo cala il tris, superata anche Trieste 69 a 60

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/1765196310-0-basket-femminile-la-sicily-by-car-alcamo-cala-il-tris-superata-anche-trieste-69-a-60.jpg

La Sicily By Car Alcamo Basket conquista la terza vittoria consecutiva e mette in cassaforte un altro scontro diretto fondamentale, superando al “PalaTre Santi” la Futurosa iVision Trieste per 69-60 davanti a circa 800 tifosi. La squadra ancora affidata al vice Serpico, per il secondo turno di squalifica a coach Ferrara, continua il proprio momento positivo. L’avvio è equilibrato, con Trieste più brillante nel primo quarto e trascinata dalla precisione di Miccoli. Le friulane chiudono avanti 17-15, mentre Alcamo resta agganciata grazie ai primi punti di Justina Kraujunaite, Aida Thiam, Elena Vella e Silvia Sarni Il secondo periodo non cambia l’inerzia di una gara comunque sempre punto a punto. Le padrone di casa migliorano nella circolazione, trovano qualche canestro pesante e arrivano al riposo lungo sul 35-34. Il match subisce un primo strappo nella terza frazione, quando Alcamo riesce finalmente ad aggiustare le percentuali al tiro ed imporre il proprio ritmo. La difesa alcamese concede appena dodici punti e il controllo dei rimbalzi diventa un fattore determinante. Vella colpisce nei momenti opportuni, Nielacna porta energia e solidità nel pitturato e la squadra prende fiducia.

A prendersi la scena nel quarto quarto è Justina Kraujunaite. La nuova guardia lituana, al debutto assoluto con Alcamo, gioca con grande personalità per una prima uscita e diventa il riferimento nei momenti decisivi. Attacca il ferro, apre il campo, guida il contropiede e chiude la sua serata con 17 punti, 10 rimbalzi e 4 assist. Nello stesso periodo Trieste, invece, perde per infortunio Srot, una delle sue giocatrici più incisive fin dai primi minuti. Un’assenza che toglie alle ospiti profondità nelle rotazioni di un roster con tre giocatrici sotto i 18 anni. Nell’ultimo periodo Trieste puoʻ affidarsi quasi esclusivamente a Miccoli, che firma 26 punti e diventa comunque mvp dell'incontro. Per la Sicily by Car arriva così la terza vittoria di fila e il secondo scontro diretto vinto nell’arco di una settimana. Alcamo c’è e continuerà a lottare per la salvezza. In foto Matea Nikolic.



