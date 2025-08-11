Dopo il suo appello è riuscito a ritornare a Trapani? Parla Claudio

11/08/2025 06:00:00

Una storia di radici, nostalgia e un desiderio profondo di tornare.

Parla Claudio Galia, dopo che il suo toccante appello è stato pubblicato su TP24. La sua storia è quella di un uomo che, dopo una vita intera lontana dalla sua terra, sente il richiamo di casa in un modo che non può più ignorare.

Claudio, 43 anni, ha lasciato Trapani a 24. Lo ha fatto per necessità, per scappare da una crisi profonda che non gli offriva alternative. La sua formazione alberghiera, una scelta imposta dal padre, non era il suo vero sogno, ma non aveva le possibilità economiche per studiare all'università. Così, si è fatto le valigie e è partito per Monza, dove nel 2004 arriva un contratto di due mesi alle Poste Italiane. Questo segna l'inizio di una nuova vita a Milano, fatta di sacrifici e successi, che lo porta a stabilizzarsi professionalmente nel 2008.

La vita, però, lo mette a dura prova. Tra il 2017 e il 2018, affronta la perdita di entrambi i genitori e la fine di una relazione tossica. È un periodo buio, ma Claudio reagisce, decide di non piangere più e di cercare il lato positivo in ogni cosa. Ma la vera svolta arriva nel 2023, durante un viaggio di ritorno da Trapani. In aeroporto, una sensazione improvvisa lo travolge: "Sento la mia terra che mi parla, che mi dice 'non andare via, resta qui'". Da quel momento, a Milano, inizia a stare male, soffre di attacchi di panico e ansia. La sua decisione è presa: "Devo tornare giù, a casa. Devo tornare a Trapani".

Durante l'intervista di Vhope approfondiamo le ragioni di questa scelta e le speranze che lo guidano.

La perdita dei genitori e la fine della relazione hanno spinto Claudio a rivalutare le sue priorità. È un uomo che ha imparato a reagire, che ha acquisito stabilità e competenze lavorative che ora vuole mettere a disposizione della sua città. Nonostante la formazione alberghiera, la sua ricerca si concentra su un ruolo da impiegato, un settore in cui ha maturato anni di esperienza a Milano. Claudio è pronto a mettere in gioco le sue capacità per contribuire alla crescita di Trapani.

Prima di scrivere la lettera a TP24, Claudio ha provato a cercare lavoro in modo tradizionale, ma senza successo. Per questo, il suo è un appello diretto agli imprenditori e alle aziende trapanesi: "Datemi una possibilità". Desidera un contratto stabile, un'opportunità per reinserirsi nella sua comunità e contribuire attivamente.

La storia di Claudio Galia è un simbolo, un messaggio di speranza per tutti i siciliani emigrati. Parliamo del ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, e di come potrebbero creare un ambiente che permetta a talenti come il suo di non fuggire, ma di tornare. Claudio sogna una Trapani che trattiene i suoi figli e che ne accoglie di nuovi, una città in cui il desiderio di tornare possa trovare la sua realizzazione.



