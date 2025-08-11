"Estate" di Salvatore Petrotto e Nadia Salamone: omaggio ad Alcamo e alla Sicilia

11/08/2025 17:30:00

Il 15 agosto 2025, alle ore 13:00, sul canale YouTube di Salvatore Petrotto andrà in première Estate, il nuovo videoclip musicale nato dalla collaborazione con la poetessa e autrice Nadia Salamone, che firma il testo del brano. Il progetto prende vita dal singolo pubblicato a maggio e viene realizzato in maniera interamente amatoriale, senza alcuno scopo di lucro: un vero atto d’amore verso la Sicilia e, in particolare, la città di Alcamo. Non a caso il video si apre con il Monumento ai Caduti della guerra, segno tangibile di memoria e rispetto verso chi ha sacrificato la vita per la libertà.

Un viaggio attraverso la Sicilia

Il racconto visivo prosegue toccando città e luoghi simbolo dell’isola:

Palermo con i teatri Massimo e Politeama

con i teatri e Catania con il Teatro Bellini

con il Messina con il Vittorio Emanuele

con il e poi Siracusa, Trapani, Noto, Acireale

Il videoclip rende omaggio anche ai mestieri e alle persone che non si fermano mai: operatori sanitari, militari, artigiani, pizzaioli, baristi. Un tributo che coinvolge anche alcune attività locali come Barbershop Salvo Fortunato (Villabate), Da Nino Ristorante e Pizzeria (Chiusa Sclafani) e Bar Delizia (Enna).

Arte, danza e simboli di speranza

Le riprese e il montaggio sono a cura di Salvatore Petrotto e Fabio D’Alessandria.

Una parte delle scene è girata ad Aspra, impreziosita da una coreografia ideata e interpretata da Nadia Salamone insieme a Claudia, Alessandra Salamone e Aurora Pollicino.

Il finale del videoclip offre un’immagine potente e universale: il sollevamento di un fazzoletto bianco, simbolo di pace, speranza e non violenza.

Con Estate, Petrotto e Salamone costruiscono un mosaico di immagini e suoni che cattura l’anima della Sicilia, restituendo allo spettatore un viaggio emotivo tra cultura, paesaggi, persone e valori.



