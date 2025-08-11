Egadi, recuperata rete da pesca nei fondali dell’area marina protetta

11/08/2025 10:32:00

Nuova operazione di tutela ambientale nelle acque delle Isole Egadi. Nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, in collaborazione con gli operatori dell’Area Marina Protetta, ha rimosso una rete da pesca a circa 40 metri dalla spiaggia di “Punta Sottile”.

L’attrezzatura, lunga oltre 400 metri, non era segnalata come previsto dalle normative europee e si trovava in un’area di particolare pregio ambientale, oltre che in una zona destinata alla balneazione, rappresentando quindi un potenziale pericolo per i bagnanti. Una volta recuperata a bordo di un mezzo dell’Area Marina Protetta, la rete è stata posta sotto sequestro dal personale della Guardia Costiera per il successivo smaltimento.

L’intervento segue un’analoga operazione condotta a fine luglio dalla Capitaneria di Porto di Trapani, quando, in prossimità di Cala Minnola a Levanzo, era stata rimossa e sequestrata un’altra rete lunga circa 800 metri, recuperata a soli 10 metri dalla costa con l’ausilio di un’unità da pesca della marineria locale e dell’unità navale CP 579.

Queste attività rientrano nella costante azione di vigilanza e tutela dell’ambiente marino portata avanti dal Compartimento Marittimo di Trapani. L’obiettivo è non solo la protezione degli habitat e della biodiversità, ma anche la lotta alla dispersione di microplastiche nei mari e lungo le coste, in linea con le missioni operative della Guardia Costiera.



