Campobello di Mazara, lavoro nero: sospesa l’attività di un bar, 100mila euro di multa

04/12/2025 10:07:00

Intervento dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani in un bar di Campobello di Mazara, dove un controllo congiunto con la Stazione Carabinieri del territorio ha portato alla scoperta di gravi irregolarità in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Il titolare è stato denunciato e per l’attività è scattato il provvedimento di sospensione.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, all’interno dell’esercizio erano impiegati quattro lavoratori in nero e quattro assunti in maniera irregolare, su un totale di dieci dipendenti. Tutti erano privi delle tutele previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una condizione che, da sola, ha fatto scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Durante l’ispezione è stata inoltre riscontrata la presenza di un sistema di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni, ulteriore violazione che si aggiunge al quadro già compromesso.

Complessivamente, al termine delle verifiche, i Carabinieri del NIL hanno irrogato sanzioni amministrative e penali per circa 100 mila euro.

L’attività resta sospesa fino al ripristino delle condizioni di legge e alla regolarizzazione dei lavoratori.



