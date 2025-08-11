Il tuffo in mare e il contatto fatale con l’elica: oggi l'ultimo saluto a Simone La Torre

11/08/2025 11:06:00

Palermo è ancora sconvolta per la tragedia che sabato 9 agosto ha spezzato la vita di Simone La Torre, 23 anni, residente a Monreale nella frazione di Aquino. Il giovane è morto dopo essere caduto in mare al largo di Mondello e aver urtato l’elica del motore del gommone su cui si trovava insieme ad alcuni amici.

I compagni di Simone hanno tentato disperatamente di soccorrerlo, portandolo rapidamente al molo. Sul posto sono intervenuti Polizia, Guardia di finanza e Capitaneria di porto, che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, a causa della forte perdita di sangue.

Il natante è stato sequestrato e sulla vicenda la Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta. Dopo l’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, non è stata disposta l’autopsia. La salma, custodita fino a ieri all’Istituto di Medicina legale del Policlinico, è stata restituita alla famiglia. I funerali si terranno oggi, lunedì 11 agosto, alle ore 15.00, nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Il ricordo di un “gigante buono”

Simone era conosciuto da tutti per la sua disponibilità e gentilezza. Diplomato all’Ipsia Enrico Medi di Palermo, lavorava come meccanico. Il padre, Tony, gestisce un’impresa edile; la madre, Giusy, è casalinga. Lascia anche un fratello e una sorella.

“Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia – ha dichiarato Rosi La Mantia, insegnante di Simone – Una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia. È un onore quando i genitori ci affidano due figli, il loro bene più prezioso”.

Il dolore ha trovato spazio anche sui social, dove amici e conoscenti hanno lasciato decine di messaggi: “Veglia sulla tua famiglia e tutte le persone che ti vogliono bene”; “Ciao Simo, vola più in alto che puoi”; “Come si fa ad accettare tutto ciò? Che la terra ti sia lieve, Simo”.

Oggi Monreale si fermerà per salutarlo, con il peso di un addio troppo precoce e ingiusto.



